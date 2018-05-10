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Совет по законотворчеству при спикере Госдумы обсудит замечания регионов к закону о контрсанкциях
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Совет по законотворчеству при спикере Госдумы обсудит замечания регионов к закону о контрсанкциях 

Парламентская газета 29 минут назад
Фото: Парламентская газета
Совет по законотворчеству при спикере Госдумы Вячеславе Володине обсудит замечания и предложения регионов к законопроекту об ответных мерах Росси на санкции США 11 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной Думы.
«11 мая, в 11:00, в зале 137 (Охотный ряд, д.1) состоится заседание Совета по законотворчеству при Председателе Государственной Думы, посвященное законопроекту «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств»», — говорится в сообщении.
В пресс-службе Госдумы отметили, что это будет второе широкое обсуждение законопроекта о контрсанкциях. Первое прошло в палате 20 апреля, в нём приняли участие представители бизнеса, научного сообщества и институтов гражданского общества.
Как ранее сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, по итогам обсуждений с экспертами, деловым сообществом и институтами гражданского общества законопроект будет доработан с учетом высказанных замечаний. В частности, планируется сделать нормы закона универсальными, а не отраслевыми.
«Полномочия, которые передаются Правительству и Президенту должны быть более широкими и носить универсальный характер, не касаясь конкретных предприятий или конкретной продукции», — заявил Володин.
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