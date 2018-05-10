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Обезьяна спасает грызуна, попавшегося гигантской змее
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Обезьяна спасает грызуна, попавшегося гигантской змее 

Don't Panic 29 минут назад
Фото: Don't Panic
Змеи охотятся даже на созданий крупнее себя, что уж там говорить о грызунах. Это видео не предвещает ничего особенного: подумаешь, рептилия решила закусить маленькой мышью. Но смотрите дальше — события разворачиваются совсем не так, как предполагает змея!
Хищник медленно подкрадывался к добыче, не обращая внимания на происходящее вокруг. И совершенно зря, ведь за сценой охоты наблюдала целая стая обезьян.
Как в реальном боевике на помощь грызуну пришли обезьяны. Зачем они это делали? Притом, действовали приматы так, будто планировали всю операцию заранее. Одна, рискуя жизнью, тащила мышь за хвост, а вторая забралась на скалы и скинула камни прямо на голову змее.
Операция прошла удачно. Раздосадованная рептилия убралась прочь, довольные обезьяны вновь забрались на дерево. Судьба грызуна не известна — будем надеятся, что змея была не ядовитая и мышь тоже выжила.
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