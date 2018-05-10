Обезьяна спасает грызуна, попавшегося гигантской змее

Змеи охотятся даже на созданий крупнее себя, что уж там говорить о грызунах. Это видео не предвещает ничего особенного: подумаешь, рептилия решила закусить маленькой мышью. Но смотрите дальше — события разворачиваются совсем не так, как предполагает змея!

Хищник медленно подкрадывался к добыче, не обращая внимания на происходящее вокруг. И совершенно зря, ведь за сценой охоты наблюдала целая стая обезьян.

Как в реальном боевике на помощь грызуну пришли обезьяны. Зачем они это делали? Притом, действовали приматы так, будто планировали всю операцию заранее. Одна, рискуя жизнью, тащила мышь за хвост, а вторая забралась на скалы и скинула камни прямо на голову змее.

Операция прошла удачно. Раздосадованная рептилия убралась прочь, довольные обезьяны вновь забрались на дерево. Судьба грызуна не известна — будем надеятся, что змея была не ядовитая и мышь тоже выжила.