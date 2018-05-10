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Как не перепутать физическую близость с любовью?
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Как не перепутать физическую близость с любовью? 

Карельские вести 30 минут назад
Фото: Карельские вести
Если он уверяет, что вы ему не нужны, но приходит к вам снова и снова… Говорит, что не любит вас, и при этом страстно целует… Как разобраться в этом противоречии — да и существует ли оно? Может быть, вы принимаете за любовь попытку вас использовать? Разбираемся вместе с экспертом.
Письмо от читательницы:
«Мы встречались четыре года, но недавно расстались. Незадолго до этого он купил мне очень красивое обручальное кольцо, по индивидуальному заказу — мы вместе разрабатывали дизайн… И я была уверена, что у нас все на мази. Не понимаю, что произошло: он передумал жениться, резко охладел ко мне, отстранился. Мое сердце было разбито, и он дал мне понять, что ничего ко мне не испытывает и намерен оставаться холостяком. Я почти смирилась, но вот он приходит домой, проводит со мной время, затевает секс…
После близости он заявил, что никогда не вернется домой и никогда меня не полюбит. Почему он делает такие противоречивые вещи — говорит одно, а ведет себя по‑другому? Может быть, он просто пытается убедить себя, что ничего не чувствует, потому что слишком горд? Мне от таких эмоциональных перегрузок становится еще больнее».
Ответ эксперта:
Да, это довольно болезненная ситуация. Я думаю, что единственный — и весьма непростой — способ выбраться из нее — это решительно порвать с ним.
Мне жаль так говорить, и я знаю, что вы хотели получить более обнадеживающий ответ — но все, что он делает — это демонстрирует свой эгоизм.
На самом деле нет никаких противоречий между его словами и действиями. Вы пишете, что«он передумал жениться и намерен оставаться холостяком». Никаких «но». Его слова полностью соответствуют его делам. Он наверняка знает, что вам больно, но продолжает приезжать, заниматься сексом, а потом сыплет вам соль на раны, напоминая, что совсем вас не любит.
Не путайте секс и близость. Когда вы лежите рядом с ним, вам трудно увидеть ситуацию такой, как она есть, даже если вам напрямую говорят горькую правду.
Вы спрашиваете, пытается ли он убедить себя, что ничего не чувствует — и, конечно, это возможно. Но, учитывая его слова и поступки, куда вероятнее, что это вы пытаетесь убедить себя в том, что он испытывает к вам чувства, которых на самом деле нет.
Сейчас вам нужно больше простора, чтобы вы смогли увидеть какую-то перспективу. Скажите ему, что нынешняя ситуация причиняет вам боль, и пусть он не приходит — вам нужно несколько недель, чтобы все обдумать. Используйте это время, чтобы всерьез задуматься о том, чтобы уйти, оставив прошлое позади.
А главное, если вы решите еще раз все обсудить, встречайтесь с ним где-то в общественном месте, а не в вашей спальне.
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