В библиотеке № 171 состоялась встреча с блокадниками

Накануне Великого Дня Победы в библиотеке состоялась встреча учащихся школы № 1103 имени Героя Российской Федерации А. В. Соломатина с ветеранами — блокадниками.

Ветераны ленинградской блокады В. П. Мырсина, Г. Г. Тумилович и Е. А. Сурикова поделились своими воспоминаниями о тех страшных годах. Ребята послушали рассказ библиотекаря о войне, мужестве и самоотверженности людей, посмотрели военную видеохронику. А потом читали стихи и пели военные песни. Школьники задавали ветеранам много вопросов, рассматривали их награды. Также дети с интересом рассматривали военные экспонаты, фотографии военных лет и солдатские письма, познакомились с книжной выставкой «Это страшное слово — война. Это главное слово — Победа!». В финале мальчишки и девчонки тепло поблагодарили гостей и вручили им цветы. И каждый хотел сфотографироваться на память с ветераном.