Ещё
В библиотеке № 171 состоялась встреча с блокадниками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В библиотеке № 171 состоялась встреча с блокадниками 

Ясенево 32 минуты назад
Фото: Ясенево
Накануне Великого Дня Победы в библиотеке состоялась встреча учащихся школы № 1103 имени Героя Российской Федерации А. В. Соломатина с ветеранами — блокадниками.
Ветераны ленинградской блокады В. П. Мырсина, Г. Г. Тумилович и Е. А. Сурикова поделились своими воспоминаниями о тех страшных годах. Ребята послушали рассказ библиотекаря о войне, мужестве и самоотверженности людей, посмотрели военную видеохронику. А потом читали стихи и пели военные песни. Школьники задавали ветеранам много вопросов, рассматривали их награды. Также дети с интересом рассматривали военные экспонаты, фотографии военных лет и солдатские письма, познакомились с книжной выставкой «Это страшное слово — война. Это главное слово — Победа!». В финале мальчишки и девчонки тепло поблагодарили гостей и вручили им цветы. И каждый хотел сфотографироваться на память с ветераном.
Ясенево: последние новости
Глава управы района Ясенево А. Ю. Толчеев поздравляет ветеранов с Днем Великой Победы В Ясеневе прошел конкурс «Палеонтологическая летопись России» В столицу привезут самый большой в мире орган
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ловушка для России: нефть уходит за $80188
Медведев предложил Дворковичу новую должность92
Пока вы спали: Доллар угрожает кризисом63
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине182
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1210
Видео
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток В мире
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
10:41
Медведев предложил Дворковичу новую должность
Экономика
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
00:13
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Шоу-бизнес
10:49
Пилот истребителя ВМС США задохнулся в небе над Сирией
Армия Происшествия
00:50
Депутат Рады обошел запрет на георгиевские ленты
В мире Украина
01:42
Израиль предупредил Россию перед крупнейшей атакой
Армия Оружие
00:40
На Украине разразился новый скандал из-за «Дня Победы»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение