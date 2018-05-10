Погрузка рыбы в рефрижераторных контейнерах на Дальневосточной железной дороге с начала года выросла на треть

В январе — апреле со станций Дальневосточной магистрали отправлено около 195,5 тыс. т рыбы. В том числе в рефконтейнерах — 104,7 тыс. т, или 53,5%, от объема погруженной продукции. Контейнерные отправки рыбы к прошлогоднему уровню выросли на 33%. При этом перевозки морепродуктов в вагонах-термосах и рефрижераторных секциях снизились на 4%. Общая погрузка рыбы к 2017 году за 4 месяца увеличилась на 13%.

Стоит сказать, из-за старения рефрижераторных секций (1975–1990 гг. постройки) по сравнению с пятилетней давностью среднее их наличие на Дальневосточной магистрали сократилось почти втрое. Как следствие, растет доля погрузки морепродуктов в рефконтейнерах.

Для дальнейшего роста контейнерных перевозок рыбы на Дальнем Востоке необходимо развивать соответствующую инфраструктуру. В частности, техническое оснащение грузового двора станции Артем-Приморский-1 ранее не позволяло удовлетворять спрос клиентуры при набирающих темпах перевозки скоропортящихся грузов. В II квартале 2018 года там планируется завершить модернизацию контейнерной площадки, которая будет располагать возможностью одновременного подключения к источнику электропитания более 100 рефконтейнеров, что должно привлечь дополнительные объемы грузов. Кроме того, планируется организация сервиса по отправке ускоренных холодных контейнерных поездов в направлении станции Кунцево-2. Если в 2017 году на грузовом дворе Артем-Приморский-1 было выгружено 3,8 тыс. контейнеров, то в этом году прогнозируется уже 9 тыс., а в 2020-м — 11,5 тыс.