Ещё
Погрузка рыбы в рефрижераторных контейнерах на Дальневосточной железной дороге с начала года выросла на треть
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погрузка рыбы в рефрижераторных контейнерах на Дальневосточной железной дороге с начала года выросла на треть 

РЖД-Партнер 33 минуты назад
Фото: РЖД-Партнер
В январе — апреле со станций Дальневосточной магистрали отправлено около 195,5 тыс. т рыбы. В том числе в рефконтейнерах — 104,7 тыс. т, или 53,5%, от объема погруженной продукции. Контейнерные отправки рыбы к прошлогоднему уровню выросли на 33%. При этом перевозки морепродуктов в вагонах-термосах и рефрижераторных секциях снизились на 4%. Общая погрузка рыбы к 2017 году за 4 месяца увеличилась на 13%.
Стоит сказать, из-за старения рефрижераторных секций (1975–1990 гг. постройки) по сравнению с пятилетней давностью среднее их наличие на Дальневосточной магистрали сократилось почти втрое. Как следствие, растет доля погрузки морепродуктов в рефконтейнерах.
Для дальнейшего роста контейнерных перевозок рыбы на Дальнем Востоке необходимо развивать соответствующую инфраструктуру. В частности, техническое оснащение грузового двора станции Артем-Приморский-1 ранее не позволяло удовлетворять спрос клиентуры при набирающих темпах перевозки скоропортящихся грузов. В II квартале 2018 года там планируется завершить модернизацию контейнерной площадки, которая будет располагать возможностью одновременного подключения к источнику электропитания более 100 рефконтейнеров, что должно привлечь дополнительные объемы грузов. Кроме того, планируется организация сервиса по отправке ускоренных холодных контейнерных поездов в направлении станции Кунцево-2. Если в 2017 году на грузовом дворе Артем-Приморский-1 было выгружено 3,8 тыс. контейнеров, то в этом году прогнозируется уже 9 тыс., а в 2020-м — 11,5 тыс.
РЖД-Партнер: последние новости
Латвийские порты "теряют" грузы, в Литве - наращивают перевалку Поздравляем с Днем Победы! Экспорт российской нефти в Китай за январь-апрель увеличился на 47% до 12,4 млн тонн
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ловушка для России: нефть уходит за $80195
Медведев предложил Дворковичу новую должность95
Пока вы спали: Доллар угрожает кризисом63
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине183
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1213
Видео
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток В мире
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
10:41
Медведев предложил Дворковичу новую должность
Экономика
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
00:13
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Шоу-бизнес
10:49
Пилот истребителя ВМС США задохнулся в небе над Сирией
Армия Происшествия
00:50
Депутат Рады обошел запрет на георгиевские ленты
В мире Украина
01:42
Израиль предупредил Россию перед крупнейшей атакой
Армия Оружие
00:40
На Украине разразился новый скандал из-за «Дня Победы»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение