В Ростове-на-Дону завершена реконструкция тренировочной площадки ЧМ-2018 

Завершена реконструкция ростовского стадиона «СКА», который является тренировочной площадкой для команд-участниц Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.
"На стадионе «СКА» в ходе реконструкции построено здание административно-бытового корпуса, оборудован контрольно-пропускной пункт для прохода зрителей, уложено футбольное поле с натуральным газоном и подогревом, смонтированы разборные трибуны на 500 мест, произведен ремонт мачт освещения, проведены работы по внутренней отделке помещений арены, где установлена новая мебель, установлены блочная трансформаторная подстанция и станция системы автоматического полива", — говорится в сообщении пресс-службы.
Помимо стадиона «СКА» в Ростове-на-Дону для предматчевых тренировок также будут использоваться стадионы «Локомотив» и «Олимп-2».
О тренировочных базах ЧМ-2018 читайте в специальном материале welcome2018.com.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Ростов-на-Дону примет пять игр. На групповом этапе турнира здесь сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня). 2 июля город примет матч 1/8 финала.