В Ростове-на-Дону завершена реконструкция тренировочной площадки ЧМ-2018

Завершена реконструкция ростовского стадиона «СКА», который является тренировочной площадкой для команд-участниц Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

"На стадионе «СКА» в ходе реконструкции построено здание административно-бытового корпуса, оборудован контрольно-пропускной пункт для прохода зрителей, уложено футбольное поле с натуральным газоном и подогревом, смонтированы разборные трибуны на 500 мест, произведен ремонт мачт освещения, проведены работы по внутренней отделке помещений арены, где установлена новая мебель, установлены блочная трансформаторная подстанция и станция системы автоматического полива", — говорится в сообщении пресс-службы.

Помимо стадиона «СКА» в Ростове-на-Дону для предматчевых тренировок также будут использоваться стадионы «Локомотив» и «Олимп-2».

О тренировочных базах ЧМ-2018 читайте в специальном материале welcome2018.com.