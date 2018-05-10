В Ростове-на-Дону завершена реконструкция площадки ЧМ-2018

Завершена реконструкция ростовского стадиона СКА, тренировочной площадки для команд-участниц чемпионата мира-2018, сообщает welcome2018.com. На стадионе в ходе реконструкции построено здание административно-бытового корпуса, оборудован контрольно-пропускной пункт для прохода зрителей, уложено футбольное поле с натуральным газоном и подогревом, смонтированы разборные трибуны на 500 мест, произведен ремонт мачт освещения, проведены работы по внутренней отделке помещений арены, где установлена новая мебель, установлены блочная трансформаторная подстанция и станция системы автоматического полива.

Помимо стадиона СКА в Ростове-на-Дону для предматчевых тренировок также будут использоваться стадионы «Локомотив» и «Олимп-2».

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