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ВЭБ и Исламский банк развития создают фонд на $100 млн для поддержки новаций
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ВЭБ и Исламский банк развития создают фонд на $100 млн для поддержки новаций 

ТАСС 31 минуту назад
КАЗАНЬ, 10 мая. /ТАСС/. ВЭБ и Исламский банк развития договорились о запуске инвестфонда, который будет вкладывать деньги в развитие высокотехнологичных проектов. Об этом заявил глава ВЭБа Сергей Горьков на Международном экономическом саммите "Россия — Исламский мир: KazanSummit".
"Мы и Исламский банк развития создаем фонд в размере пока $100 млн Фонд будет направлен на поддержку именно проектов в высокотехнологичной сфере, для поддержки крупных проектов и новаций, включая блокчейн и другие направления", — сказал он.
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