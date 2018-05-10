ВЭБ и Исламский банк развития создают фонд на $100 млн для поддержки новаций

КАЗАНЬ , 10 мая. / ТАСС /. ВЭБ и Исламский банк развития договорились о запуске инвестфонда, который будет вкладывать деньги в развитие высокотехнологичных проектов. Об этом заявил глава ВЭБа Сергей Горьков на Международном экономическом саммите " Россия — Исламский мир: KazanSummit".

"Мы и Исламский банк развития создаем фонд в размере пока $100 млн Фонд будет направлен на поддержку именно проектов в высокотехнологичной сфере, для поддержки крупных проектов и новаций, включая блокчейн и другие направления", — сказал он.