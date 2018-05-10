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MoneyGram проводит футбольный турнир G. O. A. L. в Южной Корее
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MoneyGram проводит футбольный турнир G. O. A. L. в Южной Корее 

ТАСС 39 минут назад
СЕУЛ (SEOUL), Южная Корея, 9 мая 2018 г. /PRNewswire/ — Двадцать футбольных команд из Вьетнама, России, Узбекистана, Украины и Кыргызстана приняли участие в первом турнире MoneyGram G. O. A. L., состоявшемся 29 апреля на футзальном поле Eun Pyeong Lotte Mall.
Успех серии матчей G. O. A. L. в Китае и Таиланде побудил MoneyGram провести аналогичные состязания в Южной Корее — на родине разнообразных эмигрантских сообществ. Турнир сразу увлек местных эмигрантов. Многочисленные зрители подбадривали свои команды с трибун и участвовали в разнообразных мероприятиях за пределами поля.
"Это был потрясающий турнир, а число участвующих команд даже превзошло все наши ожидания. Южная Корея — важный рынок для MoneyGram, и в ближайшие годы мы планируем инвестировать средства в реализацию аналогичных инициатив с целью укрепления позиций нашего бренда", — отметил Майкл Минассян (Michael Minassian) руководитель подразделения MoneyGram в Австралии, Океании, Североной Азии и на Филиппинах.
На церемонии открытия соревнований присутствовали и представители региональных агентов MoneyGram — Woori Bank и Shinhan Bank. «В преддверии Чемпионата мира по футболу, который пройдет этим летом в России, мы хотим поделиться удовольствием от игры с представителями различных диаспор, находящихся далеко от дома», — отметил Александр Богданов, менеджер по продажам и связям с клиентами Moneygram в России и СНГ.
#moneygramnews
О компании MoneyGram
MoneyGram — международный провайдер инновационных сервисов денежных переводов и платежей, пользующийся мировым признанием в качестве своеобразного финансового связующего звена между родными и близкими. Мы объединяем наших клиентов удобным для них способом в режиме онлайн, посредством мобильных устройств, в терминалах и местных пунктах обслуживания. Наша компания также предоставляет услуги оплаты счетов, отправки банковских переводов и обработки официальных чеков на некоторых рынках. Подробную информацию о MoneyGram International, Inc. можно получить на веб-сайте moneygram.com.
Контактная информация для представителей СМИ:
Мария Банкет-Каминска (Maria Bankiet-Kamińska) MoneyGram Tел. : + 48 22 377 2185 Moб. тел. : + 48 885 889 696 Mail: MBankietKaminska@moneygram.com  Фото — https://mma.prnewswire.com/media/686928/GOAL_Korea_all_winning_teams.jpg Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/600838/MoneyGram_International_Logo.jpg
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