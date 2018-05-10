Сможет ли Новосибирск избавиться от пыли

Минувшей зимой на дороги Новосибирска высыпали порядка 86 тонн антигололедной песко-соляной смеси. На конец апреля этого года, по данным главного управления благоустройства и озеленения мэрии (ГУБО), вывезено 11,3 тонны смеси, то есть всего тринадцать процентов. Еще какая-то часть была убрана с дорог вместе со снегом. Городские власти бросили на борьбу с грязью и пылью шестьдесят механизированных подметально-уборочных комплексов, десять подметально-вакуумных и 94 поливомоечные машины. Мэрия закупила самую крупную за последние годы партию новой уборочной техники — 49 единиц, в том числе «пылесосы» и вакуумную машину, позволяющую подметать в труднодоступных местах. Чиновники утверждают, что это качественно улучшит санитарное содержание проезжей части городских дорог и тротуаров.

Несмотря на это, горожане продолжают задыхаться, называя мегаполис Пылесибирском по аналогии с Грязебургом — так окрестили Екатеринбург его жители. Первым делом новосибирцы «обвиняют» песко-соляную смесь. Ужесточить требования к ее составу потребовали депутаты горсовета. Специалисты утверждают, что доля глины в смеси (мелкие фракции, превращающиеся в пыль) постепенно сокращается. Если раньше она составляла два-три процента, то теперь — не более 0,5. Есть регионы, в которых используют пески крупного дробления (в таких нет мелкодисперсных частиц), но они в два раза дороже.

— Мы изучили опыт других городов, в частности, схожего по климату Екатеринбурга. Здесь уже десять лет не используют песко-соляную смесь, а посыпают дороги противогололедными материалами, в составе которых есть реагенты. Результат сомнителен, потому что горожане недовольны и реагентами, — отметил начальник ГУБО Юрий Сердюк

Выводы о том, из чего все-таки состоит песко-соляная смесь, а также образующиеся в городе пыль и грязь, обещают представить в ноябре этого года. Ученым Института почвоведения Сибирского отделения Российской академии наук заказано исследование, которое они проведут детально, в несколько этапов. Подобная работа проводится в Екатеринбурге Институтом промышленной экологии УрО РАН. Специалисты проанализируют и «определят вклад различных источников в формирование загрязнения города».

— У нас даже на центральных улицах бордюрного камня фактически нет — газон нависает над проезжей частью. Соответственно, грязь и грунт смываются на дороги. Если это не устранить, мы не победим проблему пыли никогда, — заявил Травников на очередном оперативном совещании.

Но и газонов как таковых в городе практически нет — есть открытые земляные площадки. Это признали члены рабочей группы горсовета по вопросам улучшения экологической обстановки в Новосибирске . На заседании группы Юрий Сердюк сообщил, что идеальный ремонт газона с использованием белого щебня и биорешеток обойдется в одну тысячу рублей за один квадратный метр, и еще чуть более четырех тысяч рублей стоит один метр бордюра из гранита. В Екатеринбурге пошли на такие траты, а для Новосибирска, признают в ГУБО, это очень дорого. Специалисты составили смету экономварианта. Средняя стоимость ремонта с частичным выполнением стандартов составит 262,6 рубля за квадратный метр. К примеру, на благоустройство (без замены бордюров) улицы Богдана Хмельницкого потребуется не менее восьми миллионов рублей.

Очевидно и то, что проблема пылевых бурь кроется в масштабных источниках открытого грунта в мегаполисе — строительных площадках, с которых грузовые автомобили вывозят грязь. На днях специалисты департамента строительства и архитектуры мэрии совместно с представителями районных административно-технических инспекций (РАТИ) проверили 113 площадок.

— На 45 из них было зафиксировано 75 замечаний, — сообщил заместитель начальника управления строительства и инженерного обеспечения мэрии Новосибирска Александр Колмаков . — В течение трех-пяти дней застройщики должны их устранить.

Штраф за выезд автотранспорта со строительной площадки без предварительной мойки колес достаточно суровый: для должностных лиц — от четырех тысяч до десяти тысяч рублей, для юридических — от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

Между тем, как отметил член рабочей группы горсовета по вопросам улучшения экологической обстановки, общественник Алексей Мазур , в Новосибирске нет централизованной службы, которая бы занималась контролем стройплощадок, а также многочисленных разрытий улиц и мест прокладки инженерных коммуникаций, и штрафовала бы за нарушения. Раньше этим занималось управление административно-технических инспекций, но в 2014 году его ликвидировали, передав функции РАТИ. В результате централизованный контроль был утрачен.

Организации (в основном ресурсоснабжающие), приступая к ремонту коммунальной и инженерной инфраструктур, вносят плату в главное управление архитектуры и градостроительства мэрии. Но плата эта несущественная: например, разрыть 500-метровую трассу на три месяца стоит всего шесть тысяч рублей, а вырыть полукилометровую траншею для прокладки кабеля — двенадцать тысяч. Алексей Мазур предлагает увеличить эти суммы, но плату брать только за дни проведения непосредственно земляных работ. «Так мы получим дополнительный доход в бюджет города, а у коммунальщиков появится стимул быстрее делать ремонт и не срывать сроки», — пояснил он.

По мнению архитектора Татьяны Иваненко, сегодня правила благоустройства трактуются широко, каждый из проектировщиков или застройщиков понимает их по-своему. Лишь пара организаций — участников приоритетного проекта «Комфортная городская среда» — включили в свои планы такие критерии как чистота и долговечность тротуаров.

Впрочем, есть и иное мнение: избавиться от весенних последствий можно легко, если своевременно убирать улицы. Однако только в огромном Кировском районе сегодня на уборке территории работают всего семнадцать дворников.