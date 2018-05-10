Почему некоторые имена давали только русским

Русское имя — это сложная формула, в истории которой далеко не все однозначно. Как давали имена на Руси, что такое феномен «полуимени», и какими были настоящие имена русских царей?

Прозвищные имена

Традиция давать имена на Руси сложилась еще в дохристианские времена. Любое слово, связанное с обычаем, привычками, внешним видом, окружающей средой, могло «прилипнуть» к человеку и стать его именем. Таких имен-прозвищ насчитывалось несколько тысяч, однако в широком употреблении было не более ста. Условно, их можно поделить на десяток групп.

Вот некоторые из них. Числовые имена — Первой, Вторак, Третьяк. Связанные с внешними признаками — Чернява, Беляк, Малюта. С чертами характера — Молчан, Смеяна, Истома. С живой природой — Бык, Щука, Дуб. Или с ремеслом — Ложка, Кузнец, Шуба. Впрочем, с возрастом, такие имена могли заменяться на другие — более подходящие человеку.

Как особую категорию прозвищных имен стоит выделить защитные имена. Во избежание пагубного влияния злых духов или других людей человеку часто давали второе имя, которое знали все — Некрас, Злоба, Крив. Такое неказистое имя по поверью и защищало его носителя от сглаза или порчи.

После появления на Руси христианских имен прозвища не исчезли, а стали дополнением к основному имени. Они использовались как в среде низкого сословия, так и у родовитых людей. В качестве примера можно назвать Александра Невского , Симеона Полоцкого или Ивана Калиту

Прозвищные имена в России имели хождение вплоть до XVIII столетия, пока не были полностью запрещены Петром I. Впрочем, с XV столетия активно набирал обороты другой процесс, при котором прозвищные имена стали преобразовываться в фамилии.

Прямое имя В XIV— XVI столетиях в России при рождении было принято давать прямые имена в честь святого, чья память отмечалась в этот день. В отличие от публичного христианского имени, прямое имя обычно употреблялось в узком кругу близких и родных людей. Так, Василий III носил прямое имя Гавриил, а его сын Иван Грозный — Тит.

Иногда складывалась парадоксальная ситуация, когда родные братья могли быть полными тезками — носить одинаковые публичное и прямое имя. Например, старший и младший сыновья Ивана Грозного публично именовались Дмитриями, а в тесном кругу — Уарами.

Традиция прямого имени берет начало в ранней родословной Рюриковичей, когда Великие князья носили одновременно языческое и христианское имя: Ярослав-Георгий (Мудрый) или Владимир-Василий (Мономах).

Имена у Рюриковичей

В династии Рюриковичей было две категории имен: славянские двухосновные — Ярополк, Святослав, Остромир и скандинавские — Ольга, Глеб, Игорь. За именами закреплялся высокий статус, а поэтому принадлежать они могли исключительно великокняжеской особе. Только в XIV веке такие имена входят в общее употребление.

Интересно, что родовое имя не могло оставаться свободным: если умирал дед, его именем называли новорожденного внука, однако появление одновременно живущих братьев-тезок в домонгольский период не допускалось.

Позднее после канонизации Русской Православной Церковью носителей как славянских, так и скандинавских имен такие имена стали считаться христианскими, например, Владимир или Глеб.

Христианизация имен

По мере укрепления на Руси христианства постепенно славянские имена уходили в прошлое. Существовали даже специальные списки запрещенных имен, в которых особый запрет накладывался на те, которые были связаны с языческим вероисповеданием, например, Ярило или Лада.

От династических предпочтений в пользу христианских имен пришлось постепенно отказываться и Рюриковичам. Уже Владимиру Святославовичу при крещении было дано имя Василий, а княгине Ольге — Елена. Интересно, что сыновья Владимира Борис и Глеб, чьи имена в последствие канонизировались, в крещении были названы соответственно Романом и Давидом.

С распространением в России книгопечатания большое значение стало придаваться написанию имен. Искаженное написание имени могло повлечь за собой обвинение в бесчестии. Однако царским указом от 1675 года было разъяснено, что ошибки в правописании имен по незнанию «природы тех народов, в которых кто родился», не являются преступлением, а потому «судов в том не давать и не разыскивать».

Полуимена

Официальное использование полуимен в уменьшительно-уничижительном тоне было распространено в России с XVI по XVIII века. Часто так именовали государственных преступников — Стенька Разин или Емелька Пугачев. Также обязательным было употребление полуимени при обращении в вышестоящие инстанции. Так, к примеру, Григорий должен был называть себя «Гришкой, царским холопом». Известно, что во время «политического маскарада» — отречения Ивана Грозного от престола — «бывший» царь предстал как «Иванец Васильев».

Отцовская преемственность

Употребление на Руси отчества как части родового имени — это подтверждение связей человека с отцом. Знатные и простые люди называли себя, к примеру, «Михаил, Петров сын». Особой привилегией считалось добавление к отчеству окончания «-ич», что позволялось людям с высоким происхождением. Так именовали Рюриковичей, — например, Святополк Изяславич.

В «табели о рангах» при Петре I, а затем и в «чиновной росписи» при Екатерине II строго закреплялись различные формы окончания отчеств (например, «-ович» или «-ов») в зависимости от принадлежности человека к определенному классу.

С XIX века отчество начинает использовать зарождающаяся интеллигенция, а после отмены крепостного права его разрешают носить и крестьянству. Жизнь современного человека уже не мыслима без отчества, и это не только прочность традиций — официальная уважительная форма обращения, но и практическая необходимость — различение людей имеющих одинаковые имя и фамилию.