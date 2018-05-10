Изнанка дизайна: Прокачайте себя на майской серии в Школе «Ступени»

Узнать, какая долгая работа скрывается за роскошными интерьерными фото в глянцевых журналах, можно приняв участие в серии мастер-классов Асии Орловой и Александра Барсукова «Изнанка дизайна: специфика управления проектом». Спикеры рассмотрят тему с двух разных точек зрения — дизайнера и подрядчика. Новая программа посвящена правилам взаимодействия с заказчиками и строителями, и посетить её будет полезно как начинающим, так и практикующим дизайнерам и декораторам, а также специалистам салонов мебели и отделочных материалов, которым это поможет лучше понять процесс создания интерьера., В рамках серии дизайнер Асия Орлова поделится своими правилами общения с заказчиком, заключения договора и составления брифа., Вместе с экспертом группа познакомится с видами дизайн-проекта и способами его подачи, поймет нюансы взаимодействия с прорабом и отделочниками, этапы строительных работ. Асия расскажет о видах авторского надзора и разберет с участниками самые распространенные ошибки, которые возникают на стройке.,

Александр Барсуков раскроет эти темы с точки зрения подрядчика. На своих мастер-классах он расскажет об особенностях реализации общественного интерьера, оптимизации проекта с точки зрения сроков и стоимости, а также взаимодействии с субподрядчиками. На реальных примерах — в том числе, реализованных интерьерах местных ресторанов и кафе он объяснит, как нужно действовать, чтобы объект завершить объект в срок и выдержать бюджет, не отклоняясь от концепции.

Завершит серию практический тренинг Асии Орловой по общению дизайнера с заказчиком, который поможет развитию креативного мышления и стрессоустойчивости. В рамках заключительного интерактива участники смогут на практике потренировать навыки презентации проекта и работы с возражениями.

Мастер-классы пройдут на площадках калининградских интерьерных салонов «Волховец», «Кафель», «Априори», «Рублевка», галереи декора «Патибеллита» и Мастерской цвета Dulux.

Запись и подробная информация по тел. 777-100 и на сайте kdoma.ru/school.

Длительность серии — 12 часов. ООО «Стартап», ОГРН 1063906139659, ул. Рокоссовского, 16/18. 12+ Текст и фото: предоставлены организаторами