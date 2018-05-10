Жильцы дома на Композиторов установили памятник блокадной кошке

Во дворе дома №4 на улице Композиторов горожане установили памятник блокадной кошке. Фотографии нового культурного объекта уже появились в социальных сетях. Памятник представляет собой кошку, сидящую на стуле — она греется под торшером. Задумка пришла в голову местным жителям зимой этого года.

Отметим, что кошки спасали жителей от крыс в годы блокады. Тогда засилье грызунов было одной из важных проблем для ленинградцев. Героизму хвостатых и посвящена скульптура. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.