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Столетняя британка объяснила долголетие любовью к пиву
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Столетняя британка объяснила долголетие любовью к пиву 

Lenta.ru 39 минут назад
Фото: Lenta.ru
Столетняя британка Дорис Олив Неттинг (Doris Olive Netting) призналась, что считает причиной своего долголетия привычку выпивать по стакану пива Guinness в день. В этом она призналась изданию Metro.
Неттинг из города Плимут на юге Англии выпивает по стакану темного пива с тех пор, как закончилась Вторая мировая война. Женщина утверждает, что на это ее подвигла реклама пенного напитка, в которой утверждалось, что в нем содержится много железа.
На 85-й день рождения внуки женщины свозили ее в Дублин на экскурсию по фабрике, выпускающей ее любимое пиво. Ее внучка уверяет, что Неттинг продолжает каждый день выпивать небольшую бутылку несмотря на слова врачей, так как верит в его целебные свойства.
Сотрудники дома престарелых, в котором проживает Неттинг, устроили ей юбилейную пивную вечеринку и подарили фигурку символа пивной компании — тукана. Представители Guinness выслали верной клиентке несколько бутылок напитка и пакетов чипсов со вкусом пива. Также она получила телеграмму от королевы.
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