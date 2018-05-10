Как отправить электронное письмо, которое уничтожится само

Как отправить электронное письмо, которое уничтожится самоИстория с Telegram снова подняла вопрос безопасности и анонимности общения в интернете. С анонимными и зашифрованными мессенджерами мы разобрались.

Но есть ещё более конфиденциальный способ общения — сообщения, которые самоуничтожаются после прочтения. Ниже несколько способов.

Самый простой вариант. Privnote

Лёгкий и понятный сервис для отправки одноразовых записок. Русской версии нет, но работать с Privnote несложно:

1. Заходите на главную страницу сервиса.

2. Создаёте записку.

3. Отправляете текст, взамен получаете уникальную ссылку вида https://privnote.com/xSZH3xxL#NnapXCK8Y.

4. Отправляете адресату на e-mail с той же страницы или скопируйте ссылку в Telegram, WhatsApp, Viber и т.д.

5. Можете также указать свой e-mail. Тогда сервис отправит вам на него сообщение, когда адресат прочтёт вашу записку.

После прочтения сообщение автоматически удалится.

Сервис проверяет каналы связи. Если он установит, что вас или вашего собеседника прослушивают, то отменит отправку сообщения.

А если вы по ошибке отправили сообщение не туда, просто откройте его по ссылке. Сообщение самоуничтожится, и никто больше его не прочитает. Через 30 дней все непрочитанные сообщения удаляются автоматически.

Настоящая электронная почта. Onetimesecret

Onetimesecret работает аналогично. Но здесь вы можете создать временный адрес электронной почты и учётную запись, чтобы устанавливать «фразы-пропуска для пущей безопасности» и активировать дополнительные настройки приватности. Фразы-пропуска действуют определённое время — от 5 минут до 7 дней.

Создатели сервиса отмечают, что Onetimesecret удобен для отправки паролей, ссылок, которые недолго актуальны, и т. д. Никто не мешает отправить ссылку на другой источник, но сервис, конечно же, после первого открытия сотрёт только ссылку, а не сам файл.

Непрочитанные сообщения удаляются через 7 дней для анонимных пользователей и через 14 дней — для владельцев бесплатных аккаунтов. В одном сообщении можно переслать до 100 КБ информации.

Насколько это безопасно? Конечно, владельцы сервиса теоретически могут посмотреть, что вы отправили. Но, к примеру, если вы передаёте пароль, они не знают, от какого он аккаунта. Если вы вводите фразу-пропуск, то она используется для шифрования сообщения, и сервис уже не сможет расшифровать его без наличия этой фразы (утверждается, что фразы он не хранит).

Зато сообщения не сохраняются в истории переписки. Даже если кто-то попытается открыть переданные ссылки, то сами сообщения уже прочитать не сможет (если их ранее прочитали вы или адресат). Удобно.

Кстати, если вы отправили сообщение, а собеседник не смог прочитать его, значит, сервис установил, что его прослушивают. Не 100% гарантия, но повод задуматься.

Еще одна самоудаляющаяся почта. Destructing Message

Сервис Destructing Message работает с 2006 года и в скандалах, связанных с утечкой данных, замечен не был. В форме на главной странице можно создать сообщение и выбрать время (от 45 секунд до 5 минут), через которое сообщение уничтожится. В ответ сгенерируется ссылка.

Сообщение может прочитать только один пользователь. После перехода по ссылке записка автоматически удалится. Сами же ссылки с непрочитанными сообщениями сервис хранит 90 дней.

Отправка сообщений анонимная. Указать e-mail, номер телефона или другие контакты просто негде.

Как отправлять самоуничтожающиеся письма в Gmail

Для почты Gmail есть плагин Dmail для браузера Chrome. Он делает обычные письма самоуничтожающимися.

После установки расширение активируется автоматически. По умолчанию сообщения не удаляются никогда, но для каждого письма можно настроить этот параметр: удалить через час, день или неделю.

Если у адресата установлен Dmail, ему придёт ссылка для прочтения письма в браузере. Если нет, то адресат увидит обычный e-mail.

Единственная проблема — в том, что шифрование писем происходит на стороне расширения для браузера, но ключ для расшифровки содержится в письме. Так что техническая возможность прочитать сообщения у разработчиков остаётся.

В будущем в сервисе должны появиться платные аккаунты с функциями запрета на перенаправления писем и шифрования вложений.

Кстати, в самом Gmail можно включить функцию отзыва писем, отправленных по ошибке. Это делается в настройках (кнопка в правом верхнем углу) — пункт «Отменить отправку» — «Включить функцию отмены отправки». Здесь можно установить интервал времени, на протяжении которого можно отказаться от отправки сообщения.

После активации режима письмо указанное время находится в черновиках. Чтобы не отправлять его, достаточно удалить послание на вкладке «Черновики». Функция работает только для новых сообщений.

А где ещё есть самоуничтожающиеся сообщения?

Сообщения, которые удаляются автоматически, есть в популярных мессенджерах. В секретных чатах Telegram, а также в личной переписке.

В секретных чатах нужно нажать на иконку с часами. На iOS она находится на панели ввода текста, на Android — на верхней панели. Сообщение уничтожится через выбранное количество времени после прочтения вашим собеседником. Удаляется оно с обоих устройств.

Работает самоуничтожение и для файлов, которыми вы обмениваетесь. Чтобы отправить файл с ограниченным «сроком годности», вставьте его в чат, а затем нажмите на кнопку с таймером в правом нижнем углу экрана.

В Viber система аналогичная, но кнопка с таймером находится в левом нижнем углу.

Выводы

Самоуничтожающиеся сообщения — удобная штука. Во-первых, избавляют от неактуальной информации. Во-вторых, радуют внутреннего параноика и повышают безопасность переписки.

Пользуйтесь!