Aston Martin готовит новый электрокар

Представители компании Aston Martin сообщили о том, что начали работать над созданием нового электрифицированного кроссовера, который выйдет на мировой рынок под лаконичным именем нового суббренда Lagonda. Старты продаж должны начаться через три года.

Отметим, что производитель полностью уверен в успехе своего электрокара и уже говорит о том, что он сможет стать отличным конкурентом всем существующим электрокроссоверам этого сегмента. В рамках анонса новинки был даже показан первый тизер. Внешне автомобиль выглядит невероятно роскошным, тем более, что каждый экземпляр будут собирать инженеры завода вручную. Информации о технических характеристиках электрокара пока нет.

Напомним, что компания Aston Martin планирует уже в следующем году выпустить на мировой рынок обновлённую модификацию известного седана Rapide. По слухам, новинка также должна получить электрическую силовую установку. Вполне возможно, что эта спецификация выйдет только в ограниченном количестве, однако производитель пока что не подтвердил эту информацию.