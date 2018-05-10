Ещё
Aston Martin готовит новый электрокар
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Aston Martin готовит новый электрокар 

Daily-Motor 44 минуты назад
Фото: Daily-Motor
Представители компании Aston Martin сообщили о том, что начали работать над созданием нового электрифицированного кроссовера, который выйдет на мировой рынок под лаконичным именем нового суббренда Lagonda. Старты продаж должны начаться через три года.
Отметим, что производитель полностью уверен в успехе своего электрокара и уже говорит о том, что он сможет стать отличным конкурентом всем существующим электрокроссоверам этого сегмента. В рамках анонса новинки был даже показан первый тизер. Внешне автомобиль выглядит невероятно роскошным, тем более, что каждый экземпляр будут собирать инженеры завода вручную. Информации о технических характеристиках электрокара пока нет.
Напомним, что компания Aston Martin планирует уже в следующем году выпустить на мировой рынок обновлённую модификацию известного седана Rapide. По слухам, новинка также должна получить электрическую силовую установку. Вполне возможно, что эта спецификация выйдет только в ограниченном количестве, однако производитель пока что не подтвердил эту информацию.
Daily-Motor: последние новости
Чиновникам из Красноярска закупят авто на 8.3 миллиона рублей Рассекречен дизайн минивэна проекта «Кортеж» – Aurus Arsenal Страховщики не заметили сбоев в е-ОСАГО
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение940
Клейменов больше не будет вести программу «Время»83
Пара поиздевалась над «дедами» гвоздикой с мемориала271
Асад ответил Трампу на оскорбление44
У Задорнова нашли второе завещание17
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
02:31
Умер Эрнест Ясан
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение