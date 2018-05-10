Глава Коми призвал жителей региона поддержать Юлию Самойлову на «Евровидении» 

СЫКТЫВКАР, 10 мая. /ТАСС/. Глава Республики Коми Сергей Гапликов призвал жителей республики поддержать землячку, представительницу России на международном песенном конкурсе «Евровидение» Юлию Самойлову. Об этом глава региона написал в четверг на своей странице в Instagram.
"Ухтинка Юлия Самойлова — достойный пример того, что мечты сбываются, если в них верить и не отступать. Сегодня, во втором полуфинале конкурса «Евровидение-2018» в Португалии, наша звездочка исполнит песню «I Won't Break» ["Я не сдамся"]. Давайте поддержим ее! Трансляция в 22 часа по московскому времени, Юля выступает под шестым номером", — написал глава республики, пожелав Юлии удачи.
Как ранее сообщал ТАСС, вместе с россиянкой за одну из десяти путевок в финал будут бороться еще 17 конкурсантов. Это представители Норвегии, Румынии, Сербии, Сан-Марино, Дании, Молдавии, Нидерландов, Австралии, Грузии, Польши, Мальты, Венгрии, Латвии, Швеции, Черногории, Словении и Украины.
Откроет полуфинал Александр Рыбак. Норвежский певец и скрипач белорусского происхождения хорошо знаком российскому слушателю — именно он стал победителем «Евровидения-2009» в Москве. Свое решение вновь участвовать в конкурсе Рыбак объяснил желанием вдохновить слушателей. Его песня «That»s How You Write A Song" ("Вот как ты пишешь песню") призывает верить в свои идеи, рассказал музыкант.
В России шоу будет транслировать в прямом эфире Первый канал. Телезрители смогут отдать свои голоса с помощью звонков и смс-сообщений за понравившегося конкурсанта, но только не за представителя своей страны. В голосовании также примут участие поклонники «Евровидения» в Германии, Италии и Франции. Результаты будут суммированы с баллами, которые присудило участникам профессиональное жюри в ходе генеральной репетиции концерта. Как проголосовали судьи — пока держится в секрете.
Финал конкурса «Евровидение» состоится в субботу, 12 мая.