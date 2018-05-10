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Законопроект об обеспечении механизма учреждения наследственных фондов прошел второе чтение в Госдуме
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Законопроект об обеспечении механизма учреждения наследственных фондов прошел второе чтение в Госдуме 

Агентство «Москва» 40 минут назад
Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли во втором чтении законопроект, направленный на обеспечение механизма учреждения посмертных наследственных фондов, которые с 1 сентября 2018 г. смогут создаваться в России.
На рассмотрение нижней палаты парламента инициативу внесли депутаты Госдумы Павел Крашенинников и Ирина Белых («Единая Россия»), Михаил Емельянов («Справедливая Россия») и Юрий Синельщиков (КПРФ).
В частности, законопроектом определяется порядок действий нотариуса по учреждению наследственного фонда и назначению органов фонда после открытия им наследственного дела, в случае если наследодатель указал в завещании свое волеизъявление о создании такого фонда.
Согласно законопроекту, юридическое или физическое лицо, давшее нотариусу, ведущему наследственное дело, свое согласие на осуществление полномочий единоличного исполнительного органа наследственного фонда или члена коллегиального органа наследственного фонда, должно быть указано в заявлении о государственной регистрации наследственного фонда, которое нотариус подписывает квалифицированной электронной подписью и направляет в электронной форме в уполномоченный государственный орган.
Если же нотариус получает отказ от указанных лиц, то он обращается в соответствии с завещанием к другим лицам с таким предложением. Однако все эти процедуры нотариус должен завершить в пределах срока, установленного для принятия наследства, но не более одного года со дня открытия наследства. Кроме того, законопроектом вносятся изменения в закон о валютном регулировании и валютном контроле.
Выгодоприобретателям наследственного фонда предлагается обеспечить комфортный валютный режим операций по выдаче им имущества в соответствии с завещанием. Таким образом положение выгодоприобретателей будет сходно с положением наследников.
Согласно принятым во втором чтении поправкам предусматривается, что по истечении одного года со дня открытия наследства нотариус не вправе направлять в уполномоченный государственный орган заявление о создании наследственного фонда.
Предполагается, что в случае принятия данный закон вступит в силу с 1 сентября 2018 г.
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