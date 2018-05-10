Под Волгоградом начальник почты идет под суд за хищение полмиллиона рублей

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном СУ СКР, в декабре минувшего года женщина в течение нескольких дней вносила в документы недостоверные сведения, завышая суммы выплаченных людям социальных песий. Излишки она прятала в свой сейф, а затем уносила домой. Таким образом она успела похитить 500 000 рублей. Известно об этом стало после внутренней ревизии. Женщина созналась руководству, что украла деньги и даже вернула часть похищенной суммы. Однако спустя месяц начальница почтового отделения взялась за старое и присвоила себе 77 000 рублей.