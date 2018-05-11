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В Волжском иномарка врезалась в здание поста ДПС, один человек погиб
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В Волжском иномарка врезалась в здание поста ДПС, один человек погиб 

АиФ Волгоград 3 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Hyundai Accent протаранил здание поста ДПС в Волжском, в результате ДТП скончалась 33-летняя пассажирка автомобиля.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», авария произошла 10 мая около 18:20, когда 37-летний водитель ехал на улице Заволжской со стороны поселка ЛПК в сторону улицы 6-ая автодорога. В какой-то момент он потерял контроль над управлением и врезался в здание. Отметим, что полицейские в это время службу на посту не несли.
В результате аварии водитель получил травмы и был доставлен в больницу. Его 33-летняя пассажирка скончалась на месте ДТП.
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