Пристраивать бездомных животных в Красноярске теперь будут в автобусах

Красноярские школьники предложили пристраивать бездомных животных прямо в автобусах. Ребята надеются, что это быстрее поможет найти собакам новых хозяев.

Объявления о бездомных животных появятся не только в общественном транспорте, но и на автобусных остановках, жилых домах и социальных учреждениях. На информационных досках можно будет найти информацию о животных, которые ищут дом и хозяев.

Напомним, что ученики школы № 53 уже несколько лет помогают приюту бездомных животных. Ребята собирают корм, тёплые подстилки, игрушки, строят вольеры и будки. Кроме того, школьники делают своеобразные паспорта для бездомных животных. Здесь размещается фотография собаки, её примерный возраст, рост в холке, комплекция. У каждого животного есть краткая биография, где указана информация о характере, привычках, состоянии здоровья, степени социализации.