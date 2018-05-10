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Ликсутов: проведение ЧМ-2018 в Москве не скажется на транспортной загруженности города
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Ликсутов: проведение ЧМ-2018 в Москве не скажется на транспортной загруженности города 

ТАСС 35 минут назад
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Приезд болельщиков в Москву во время чемпионата мира по футболу не скажется на транспортной загруженности города, заявил заммэра Москвы Максим Ликсутов в эфире телеканала РБК в четверг.
"Так как июнь — месяц…, когда… как раз происходит резкое снижения количества автомобилей на дороге, и те люди, которые приезжают, в основном, на 90%, будут путешествовать на городском транспорте, на метро, на наземном транспорте, на специальных шаттлах, которые для них делаются, то мы не видим какой-то большой проблемы, связанной с тем, что в городе движение ухудшится", — сказал он.
"Единственный момент, который будет подвержен более глобальным изменениям, — это зона безопасности вокруг спортивных объектов", — добавил Ликсутов, отметив, что ограничения движения будут, в частности, вводиться в районе Хамовники, в котором находится стадион «Лужники».
При этом Ликсутов пообещал, что перекрытия движения не будут глобальными, начнутся за день до начала мирового первенства. «Это когда уже заканчивается основной учебный год, заканчивается у студентов основная учебная программа», — пояснил заммэра.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Матч открытия и финальная игра состоятся на московском стадионе «Лужники».
Ранее руководитель столичного Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев сообщил ТАСС, что власти разработали систему информирования пассажиров городского транспорта и водителей автомобилей в период проведения в столице чемпионата мира по футболу. В районе стадиона «Лужники» появятся информационные табло с данными о перекрытиях, ближайших остановках наземного городского транспорта и станций метро. Всего около стадиона будет установлено 23 информационных табло.
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