Ликсутов: проведение ЧМ-2018 в Москве не скажется на транспортной загруженности города

"Так как июнь — месяц…, когда… как раз происходит резкое снижения количества автомобилей на дороге, и те люди, которые приезжают, в основном, на 90%, будут путешествовать на городском транспорте, на метро, на наземном транспорте, на специальных шаттлах, которые для них делаются, то мы не видим какой-то большой проблемы, связанной с тем, что в городе движение ухудшится", — сказал он.

"Единственный момент, который будет подвержен более глобальным изменениям, — это зона безопасности вокруг спортивных объектов", — добавил Ликсутов, отметив, что ограничения движения будут, в частности, вводиться в районе Хамовники, в котором находится стадион «Лужники».

При этом Ликсутов пообещал, что перекрытия движения не будут глобальными, начнутся за день до начала мирового первенства. «Это когда уже заканчивается основной учебный год, заканчивается у студентов основная учебная программа», — пояснил заммэра.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России . Матч открытия и финальная игра состоятся на московском стадионе «Лужники».