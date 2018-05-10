Глава администрации Приозерского района лично поздравил фронтовиков

В канун Дня Победы глава администрации Приозерского района Александр Соклаков лично поздравил каждого живущего сегодня в Приозерске фронтовика, каждому вручил подарок.

Герои, в свою очередь, еще раз окунулись в воспоминания, рассказали о самых запоминающихся моментах в своей жизни. Это, конечно, была война. Вот они, наши герои.

Награжден Орденом Отечественной войны 1-ой степени, Орденом Трудового Красного знамени, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг», медалью Г. К. Жукова и «60 лет Курской битвы».

Савелий Кириллович Бакута. Участник двух войн: Отечественной и с Японией , Почетный гражданин муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

Награждён за боевую и трудовую доблесть 15 правительственными наградами, в том числе Орденом Отечественной войны, Орденом «Знак Почета», медалями «За Победу над Германией», «За Победу над Японией».

Иван Павлович Медведев . Воевал с 1941 года. На фронт ушел в 19 лет, прошел две войны: Великую Отечественную и Японскую. Служил на Северном фронте — командиром отделения в составе 205 стрелкового полка, затем на Карельском фронте и в 1945 году на Дальнем Востоке с Японией (взял в плен более 10 «языков»).

Награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Советского Заполярья», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг», «За Победу над Японией».

Серафима Васильевна Данилова. С августа 1943 года до окончания войны проходила службу в 136 военно-строительном отряде. Награждена Орденом Отечественной войны II степени.

Петр Федорович Потроваев. Солдат последнего военного призыва, по окончанию Омского военного училища осенью 1945 года был направлен в 64-ю Гвардейскую дивизию в разведывательный батальон. В августе-сентябре 1945 года выполнял задания НКВД по розыску бывших полицаев в Прибалтике.

Награжден Орденом Отечественной войны II степени», медалью «За Победу над Германией».

Иван Михайлович Киселев . Солдат последнего военного призыва. Проходил службу старшим лейтенантом в строительных войсках.

Награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг».

Нина Ивановна Горшкова. С 1944 года и до конца войны трудилась в хозяйственном блоке в прифронтовых госпиталях, закончив войну в Восточной Пруссии.

Награждена Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Победу над Германией».

Тиммергалий Иргалиевич Мингалиев. Воевал на 3-ем Украинском фронте.

Награжден Орденами Отечественной войны II и III степени, медалями «За отвагу», «За оборону Киева», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг», «За доблестный труд во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».

Лидия Николаевна Васильева . В первые дни войны ушла добровольцем на фронт. Воевала на Ленинградском фронте в 136 стрелковом полку сандружинницей. Принимала участие в Синявинской наступательной операции по срыву плана гитлеровского командования — взять Ленинград штурмом, в прорыве блокады. Участник парада Победы в Москве в честь 50-летия Великой Победы.

Награждена Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны, медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг» «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги».

Петр Дмитриевич Руднев. В 17 лет добровольцем ушел на фронт, был зачислен в зенитно-артиллерийский полк. Полк был направлен на Ленинградский фронт в осажденный Ленинград на защиту от немецкой авиации Кировского завода , а после снятия блокады — на освобождение Карельского перешейка.

Награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг»

Михаил Кириллович Антонов . В составе молодежной команды работал на строительстве военно-полевого аэродрома, расположенного в прифронтовой полосе. Во время обстрела фашистской авиацией был ранен.

Награжден Орденом Отечественной войны II степени», медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг»

Также в канун 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне поздравления с праздником и денежный перевод получили все ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Приозерском районе. А их сегодня у нас 644 человека. Благотворительные денежные средства на подарки ветеранам перечислили более пятидесяти предприятий и организаций, а также индивидуальные предприниматели Приозерского района, за что администрация района выражает им благодарность.