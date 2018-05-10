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Сбербанк не воспользовался послаблением от ЦБ по кредитам санкционным компаниям
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Сбербанк не воспользовался послаблением от ЦБ по кредитам санкционным компаниям 

ТАСС 39 минут назад
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Сбербанк не воспользовался послаблением от ЦБ РФ по кредитам санкционным компаниям, в рамках которого банки, кредитующие такие компании могут до конца 2018 года не ухудшать оценку риска по этим кредитам и не досоздавать резервы по ним. Об этом журналистам сообщил представитель банка.
"Мы в данном моменте самой этой поблажкой впрямую не воспользовались. Мы оценивали риски, которые были до этого", — сказал он.
Ранее ЦБ разрешил банкам до конца 2018 года не ухудшать оценку риска по кредитам компаниям, попавшим в санкционный список США, также регулятор разрешил не досоздавать резервы по ним.
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