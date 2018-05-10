Сбербанк не воспользовался послаблением от ЦБ по кредитам санкционным компаниям

МОСКВА , 10 мая. / ТАСС /. Сбербанк не воспользовался послаблением от ЦБ РФ по кредитам санкционным компаниям, в рамках которого банки, кредитующие такие компании могут до конца 2018 года не ухудшать оценку риска по этим кредитам и не досоздавать резервы по ним. Об этом журналистам сообщил представитель банка.

"Мы в данном моменте самой этой поблажкой впрямую не воспользовались. Мы оценивали риски, которые были до этого", — сказал он.