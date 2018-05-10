17 мая ярославцы смогут стать участниками всероссийского онлайн-марафона «Круг доверия»

17 мая, в Международный день детского телефона доверия, с 10 до 14 часов по московскому времени на площадке МИА «Россия сегодня» пройдет онлайн-марафон «Круг доверия». В формате ток-шоу собравшиеся, среди которых будут знаменитые исполнители, спортсмены, популярные видеоблогеры, ответят на вопросы, поделятся своими историями и личным опытом. Эксперты-психологи расскажут о принципах работы телефона доверия.

Будет организована прямая трансляция происходящего в студии в сети Интернет на сайте «Детский телефон доверия» (www.telefon-doveria.ru).

Участники из регионов могут задать свои вопросы, направить видеообращения и предложения в электронной форме по адресу: krugdoveria@telefon-doveria.ru. Самые интересные будут озвучены в студии. Здесь будут обсуждаться различные темы: школьные нагрузки, тревоги и страхи, связанные с экзаменами, отношения с противоположным полом и первая любовь, безопасность в Интернете и многое другое.

Мероприятие решает задачи информирования российских детей и подростков о возможности получения психологической помощи по наиболее актуальным для них проблемам. Оно направлено на повышение узнаваемости телефона доверия и принципов его работы.

Марафон проводит Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Психологическую помощь обратившимся на детский телефон доверия по номеру 8-800-2000-122 оказывают специалисты действующих региональных служб, подключенных к единому общероссийскому номеру, анонимно и бесплатно. Востребованность такой услуги подтверждается статистикой. За 7,5 года работы проведено более 8 миллионов консультаций. Кроме того, каждый год участниками подобных марафонов становятся около 300 тысяч человек.