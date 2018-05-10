В Госдуме проконтролируют составление списка запрещённых западных лекарств

Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал проект закона «О мерах воздействия на недружественные действия США и (или) иных недружественных государств». При этом члены Комитета заявили, что проконтролируют список всех попавших под санкции лекарств по всем нозологиям, чтобы исключить возможные риски по ухудшению качества оказываемой медицинской помощи.

В формировании окончательного списка лекарств, которые попадут под запрет, примут участие представители экспертного сообщества и академики РАН , отметил Морозов.

«Кроме того, будет подготовлен конкретный точечный список по препаратам, которые нельзя заменить», — уточнил Морозов.