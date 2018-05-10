В Госдуме проконтролируют составление списка запрещённых западных лекарств 

Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал проект закона «О мерах воздействия на недружественные действия США и (или) иных недружественных государств». При этом члены Комитета заявили, что проконтролируют список всех попавших под санкции лекарств по всем нозологиям, чтобы исключить возможные риски по ухудшению качества оказываемой медицинской помощи.
Как уточнил председатель комитета Дмитрий Морозов, так называемая лекарственная часть «антисанкционного» законопроекта, авторами которого выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, лидеры парламентских фракций Владимир Жириновский (ЛДПР), Геннадий Зюганов (КПРФ), Сергей Миронов («Справедливая Россия») и Сергей Неверов («Единая Россия»), носит рамочный характер.
В формировании окончательного списка лекарств, которые попадут под запрет, примут участие представители экспертного сообщества и академики РАН, отметил Морозов.
«Кроме того, будет подготовлен конкретный точечный список по препаратам, которые нельзя заменить», — уточнил Морозов.
По данным Минздрава, за прошедшие шесть лет доля отечественных препаратов на российском фармацевтическом рынке заметно увеличилась. В 2012 году 61 процент лекарств был произведён в России. Сейчас доля российских лекарственных препаратов превышает 80 процентов.