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Наказание для террористов должно быть неотвратимым, заявили в МИД России
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Наказание для террористов должно быть неотвратимым, заявили в МИД России 

РИА Новости 44 минуты назад
РИМ, 10 мая — РИА Новости, Александр Логунов. Наказание террористам и их пособникам должно быть неотвратимым, задачи по их реинтеграции в общество не должны стоять на первом месте, заявил в четверг замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов на антитеррористической конференции в Риме.
"Недопустимо в противодействии террористам на первое место выдвигать задачи по их реабилитации и реинтеграции. Опасно, когда террористы такими хитроумными приёмами превращаются в жертв, а не палачей", — сказал дипломат.
Он отметил, что «сначала должно идти объективное уголовное преследование за террористическую деятельность и любые формы ее поддержки».
"Только так можно обеспечить принцип неотвратимости наказания", — подчеркнул дипломат.
По словам Сыромолотова, основным каналом радикализации населения и вербовки в террористические группировки становятся различные коммуникационные технологии и интернет, так как «совершить эффективную промывку мозгов вербовщикам проще простого».
"В этих условиях считаем опасной практикуемую западными государствами абсолютизацию права на свободу самовыражения, которая играет на руку террористам и их пособникам, проникающим под этим предлогом в традиционное инфополе, формируемое СМИ", — заключил замминистра.
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