Автомобиль и автобус столкнулись в Нижнем Новгороде. Пострадали восемь человек

Пятеро взрослых и трое детей пострадали при столкновении автомобиля и автобуса в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Как сообщает УГИБДД по Нижегородской области , ДТП произошло накануне на проспекте Молодежном.

По предварительным данным, водитель «Мицубиси» при повороте налево не предоставил преимущество в движении, и автомобиль столкнулся с автобусом ПАЗ-320402 (маршрут № 315 поселок Ивановка — станция метро «Автозаводская»).

В результате ДТП пострадали две пассажирки «Мицубиси» — женщина 1980 г.р. и девочка 2010 г.р., а также пять пассажиров автобуса, в том числе две девочки — школьница 2008 г.р. и воспитанница дошкольного учреждения 2011 г.р. Все пострадавшие были отпущены.

Фото: pixabay.com.