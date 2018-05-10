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Автомобиль и автобус столкнулись в Нижнем Новгороде. Пострадали восемь человек
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Автомобиль и автобус столкнулись в Нижнем Новгороде. Пострадали восемь человек 

РИА «ФедералПресс» 40 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Пятеро взрослых и трое детей пострадали при столкновении автомобиля и автобуса в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Как сообщает УГИБДД по Нижегородской области, ДТП произошло накануне на проспекте Молодежном.
По предварительным данным, водитель «Мицубиси» при повороте налево не предоставил преимущество в движении, и автомобиль столкнулся с автобусом ПАЗ-320402 (маршрут № 315 поселок Ивановка — станция метро «Автозаводская»).
В результате ДТП пострадали две пассажирки «Мицубиси» — женщина 1980 г.р. и девочка 2010 г.р., а также пять пассажиров автобуса, в том числе две девочки — школьница 2008 г.р. и воспитанница дошкольного учреждения 2011 г.р. Все пострадавшие были отпущены.
Фото: pixabay.com.
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