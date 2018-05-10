В Петербурге молодёжи гарантируют работу

Крупные городские предприятия — и государственные, и частные — будут вынуждены брать на работу молодых специалистов: депутаты петербургского Заксобрания уже начали обсуждать закон о квотировании рабочих мест. По нему любая большая организация, в которой более ста сотрудников — а в эту категорию не попадает малый и средний бизнес, — должны выделить два процента штатных должностей для выпускников вузов, техникумов, лицеев, ПТУ.

«Не секрет, что у большинства молодых людей при поиске первой работы нет того практического опыта, который часто требуют работодатели, — пояснил автор законопроекта, депутат Денис Четырбок . — Получается замкнутый круг: чтобы получить работу, нужен опыт, а где его взять, если без него не трудоустроиться?»

В результате безработица среди молодых специалистов намного выше средней по стране: она достигла 12 процентов. А сколько ребят были вынуждены сменить сферу деятельности, потому что по специальности работу было не найти — и не сосчитать.

«Работодатель, как правило, молодому специалисту отказывает, а на вакантное место берёт взрослого человека с опытом», — заключил Четырбок.

Он добавил, что в городской парламент много раз обращались различные молодёжные организации, предлагали вместе разработать нормативный документ, который бы помог выпускникам найти работу. Получившийся законопроект — результат этой работы. Фактически он повторяет требования, которые город установил к петербургским предприятиям в отношении трудоустройства инвалидов. А это значит, что мало будет создать вакансию — её ещё надо будет заполнить, только тогда закон будет считаться исполненным. Предусмотрены и варианты: если компания объективно не может принять на работу юношу или девушку, то она может «скинуться» с другой фирмой и создать общие рабочие места.

Идеи есть

О том, как трудоустроить молодёжь, размышляют не только в петербургском Заксобрании. Ею озаботились и в Госдуме . Правда, мнения там разделились. Например, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов предлагает возродить советскую практику: обязательное распределение выпускников вузов. По его мнению, тот, кто отучился на бюджетном месте, должен возместить государству средства, потраченные на его образование, отработав несколько лет на том предприятии, которое ему укажут. Сколько именно лет — вопрос обсуждаемый. Вострецов говорит о четырёх — шести годах, хотя признаёт, что наиболее вероятный срок — три года, как в Советском Союзе.

А вот первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке Олег Смолин против принудительного распределения. Он вполне солидарен с питерскими депутатами и склоняется к идее, что квотирование мест для молодёжи — наилучший путь.

Думали над этой темой и члены Молодёжного парламента при Госдуме. Они зашли с третьей стороны: предлагают привлекать льготами и выплатами выпускников вузов в дальние регионы и на село, раз уж в крупных городах работу не найти. Для этого они хотят возродить термин «молодой специалист» — это позволит регионам законодательно устанавливать льготы для молодёжи.