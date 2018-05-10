В ЦУМе впервые откроется продуктовый магазин

В новосибирском ЦУМе открывается продуктовый магазин сети «Ярче» — сейчас ведутся последние подготовительные работы.

Открытие планируется после 20 мая, сообщили в администрации ЦУМа. Точная дата пока неизвестна.

По наблюдению корреспондента, сегодня, 10 мая, рабочие доделывали вывеску магазина «Ярче», а в супермаркет уже начали завозить товары.