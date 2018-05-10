В ЦУМе впервые откроется продуктовый магазин 

В новосибирском ЦУМе открывается продуктовый магазин сети «Ярче» — сейчас ведутся последние подготовительные работы.
Открытие планируется после 20 мая, сообщили в администрации ЦУМа. Точная дата пока неизвестна.
По наблюдению корреспондента, сегодня, 10 мая, рабочие доделывали вывеску магазина «Ярче», а в супермаркет уже начали завозить товары.
Постоянно работающих продовольственных магазинов в новосибирском ЦУМе не было никогда, но время от времени на площадях ТЦ проводятся продуктовые ярмарки — в прошлом декабре тут торговали товарами из Абхазии.