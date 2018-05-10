Дзюба: в Спартаке со мной просто не продлили контракт

"Не объяснишь людям, что со мной, грубо говоря, просто не продлили контракт. Поставили перед фактом — дождись нас и переговорим. Я ждал-ждал, а потом просто мимо меня прошли и даже не поздоровались.

На следующий день объявили, что с Дзюбой не будет продлён контракт", — сказал Дзюба в эфире программы Foot'больные люди.

По словам форварда, не только близкие люди, но и болельщики уверены, что он не предатель.