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Дзюба: в Спартаке со мной просто не продлили контракт
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Дзюба: в Спартаке со мной просто не продлили контракт 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский футболист, нападающий тульского «Арсенала», Артем Дзюба рассказал об уходе из "Спартака" в 2015 году, сообщает "Советский спорт".
"Не объяснишь людям, что со мной, грубо говоря, просто не продлили контракт. Поставили перед фактом — дождись нас и переговорим. Я ждал-ждал, а потом просто мимо меня прошли и даже не поздоровались.
На следующий день объявили, что с Дзюбой не будет продлён контракт", — сказал Дзюба в эфире программы Foot'больные люди.
По словам форварда, не только близкие люди, но и болельщики уверены, что он не предатель.
Ранее Дзюба рассказал, что многие не верили в него, когда он ушел из "Зенита".
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