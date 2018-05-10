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Артем Дзюба — об уходе из «Спартака»: Я не предатель и не продался за деньги
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Артем Дзюба — об уходе из «Спартака»: Я не предатель и не продался за деньги 

Советский спорт 30 минут назад
Дзюба рассказал о своем отношении к инциденту с брошенным шарфом "Спартака"
"Не объяснишь людям, что со мной, грубо говоря, просто не продлили контракт. Поставили перед фактом — дождись нас и переговорим. Я ждал-ждал, а потом просто мимо меня прошли и даже не поздоровались.
На следующий день объявили, что с Дзюбой не будет продлён контракт. Близкие, друзья и даже околофутбольные люди прекрасно знают, что я не предатель и не продался за деньги", — сказал форвард в эфире передачи «Foot'больные люди».
Напомним, Дзюба выступал за основу «Спартака» с 2007 по 2015 годы. За это время нападающий сыграл в составе красно-белых 158 матчей, забил 36 голов и отдал 23 голевых паса.
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