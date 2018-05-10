Артем Дзюба — об уходе из «Спартака»: Я не предатель и не продался за деньги

Дзюба рассказал о своем отношении к инциденту с брошенным шарфом "Спартака"

"Не объяснишь людям, что со мной, грубо говоря, просто не продлили контракт. Поставили перед фактом — дождись нас и переговорим. Я ждал-ждал, а потом просто мимо меня прошли и даже не поздоровались.

На следующий день объявили, что с Дзюбой не будет продлён контракт. Близкие, друзья и даже околофутбольные люди прекрасно знают, что я не предатель и не продался за деньги", — сказал форвард в эфире передачи «Foot'больные люди».

Напомним, Дзюба выступал за основу «Спартака» с 2007 по 2015 годы. За это время нападающий сыграл в составе красно-белых 158 матчей, забил 36 голов и отдал 23 голевых паса.