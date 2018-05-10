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Несогласованный отдых в счет пропущенного уикенда лишил сотрудника работы
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Несогласованный отдых в счет пропущенного уикенда лишил сотрудника работы 

Время бухгалтера 46 минут назад
Апелляция отказалась восстанавливать на работе бывшую сотрудницу московской компании, уволенную за прогул.
Женщина взяла дополнительный день отдыха к ежегодному отпуску в счет выходного, проведенного на работе.
Вместо согласования по общепринятой процедуре сотрудница предпочла внести данные о запланированном отгуле в неформальный график, который составляла сама для удобства персонала и руководства.
Доказательств, что начальство было осведомлено о сдвиге рабочего графика, женщина в суде не представила. Увольнение за прогул арбитры первой и апелляционной инстанции признали законным.
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ Московского городского суда от 26.03.2018 № 33-12076/2018
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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