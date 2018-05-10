Несогласованный отдых в счет пропущенного уикенда лишил сотрудника работы

Апелляция отказалась восстанавливать на работе бывшую сотрудницу московской компании, уволенную за прогул.

Женщина взяла дополнительный день отдыха к ежегодному отпуску в счет выходного, проведенного на работе.

Вместо согласования по общепринятой процедуре сотрудница предпочла внести данные о запланированном отгуле в неформальный график, который составляла сама для удобства персонала и руководства.

Доказательств, что начальство было осведомлено о сдвиге рабочего графика, женщина в суде не представила. Увольнение за прогул арбитры первой и апелляционной инстанции признали законным.

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»