Несогласованный отдых в счет пропущенного уикенда лишил сотрудника работы 

Апелляция отказалась восстанавливать на работе бывшую сотрудницу московской компании, уволенную за прогул.
Женщина взяла дополнительный день отдыха к ежегодному отпуску в счет выходного, проведенного на работе.
Вместо согласования по общепринятой процедуре сотрудница предпочла внести данные о запланированном отгуле в неформальный график, который составляла сама для удобства персонала и руководства.
Доказательств, что начальство было осведомлено о сдвиге рабочего графика, женщина в суде не представила. Увольнение за прогул арбитры первой и апелляционной инстанции признали законным.
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ Московского городского суда от 26.03.2018 № 33-12076/2018
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