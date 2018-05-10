В Уфалее появился казак-мусульманин

В Верхнем Уфалее прошло верстание мусульманина в ряды Оренбургского казачьего войска. Рафаила Ибрагимова принял в общину атаман Горнозаводского юртового казачьего общества Игорь Цыганов. На церемонию посвящения пригласили старейшин, городских казаков и представителей мусульманской общины. Сначала по исламской традиции в мечети прочли особую молитву, а затем по казачьему обычаю Рафаил Ахатович преклонил колено и поцеловал знамя и шашку.

— Верстание в казаки — это не просто обряд зачисления в казачество, в результате которого верстаемый в дальнейшем должен жить по казачьим законам, придерживаться казачьего быта, традиций и культуры, а, наверное, одно из самых главных событий в жизни казака после его рождения и принятия традиционного вероисповедания, — рассказывают казаки.

Как полагается, атаман трижды ударил его нагайкой по спине, после чего новоиспеченный казак произнес присягу в верности Отечеству, казачеству и вере мусульманской.

Отметим, что вокруг верстания казаков-мусульман не утихают споры. Многие казаки России эту практику не поддерживает, с ними солидарна весомая часть церковного начальства. Однако казаки Оренбургского казачьего войска считают, что в подобной практике нет ничего дурного.

— Мы живем на территории, где много мусульман и неудивительно, что некоторые из них хотят стать казаками, к тому же такая ситуация сложилась не вчера, еще до революции у нас было много казаков мусульман, — отметил в беседе с корреспондентом «Хороших новостей» атаман первого отдела союза казаков России Александр Покровский