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Пенсионерам станет проще оформлять льготы по взносам на капремонт?
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Пенсионерам станет проще оформлять льготы по взносам на капремонт? 

АиФ Волгоград 48 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
В федеральный закон хотят внести поправки.
Суть изменений — облегчить жизнь людям в преклонном возрасте, которым трудно бегать и собирать справки для чиновников.
«Согласно действующему закону, волгоградцы старше 70 лет получают пятидесятипроцентную, а старше 80 лет — стопроцентную компенсацию взносов за капремонт, — напомнили в пресс-службе областной думы. — Сейчас для того, чтобы получить льготы по капремонту, пожилым волгоградцам необходимо предоставить в органы соцзащиты квитанции об оплате. После принятия поправок к закону все необходимые документы будут самостоятельно, без помощи граждан, собирать сотрудники регионального фонда капремонта».
Точный срок принятия законопроекта пока не называется.
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