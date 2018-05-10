Пенсионерам станет проще оформлять льготы по взносам на капремонт?

В федеральный закон хотят внести поправки.

Суть изменений — облегчить жизнь людям в преклонном возрасте, которым трудно бегать и собирать справки для чиновников.

«Согласно действующему закону, волгоградцы старше 70 лет получают пятидесятипроцентную, а старше 80 лет — стопроцентную компенсацию взносов за капремонт, — напомнили в пресс-службе областной думы. — Сейчас для того, чтобы получить льготы по капремонту, пожилым волгоградцам необходимо предоставить в органы соцзащиты квитанции об оплате. После принятия поправок к закону все необходимые документы будут самостоятельно, без помощи граждан, собирать сотрудники регионального фонда капремонта».

Точный срок принятия законопроекта пока не называется.