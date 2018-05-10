Нилов и Савастьянова войдут в рабочую группу по реализации положений ежегодных посланий президента 

На пленарном заседании 10 мая Государственная Дума приняла постановление, которое уточняет состав рабочей группы по реализации положений ежегодных посланий президента.
Теперь в состав рабочей группы войдут председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) и председатель Комитета Госдумы по контролю и Регламенту Ольга Савастьянова («Единая Россия»).
Межфракционная рабочая группа Государственной Думы седьмого созыва по реализации положений ежегодных посланий Президента России Федеральному Собранию РФ была сформирована в ноябре 2016 года. В состав группы вошли 27 депутатов, её председателем был избран первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
«Рабочая группа образуется на период полномочий Государственной Думы ФС РФ седьмого созыва», — говорится в постановлении. Аналогичная рабочая группа действовала в период шестого депутатского созыва. Ее возглавлял также Александр Жуков.