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Петербуржцы отлили в бронзе «блокадную кошку»
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Петербуржцы отлили в бронзе «блокадную кошку» 

360tv.ru 48 минут назад
Фото: 360tv.ru
Памятник блокадной кошке открыли во дворе жилого дома по улице Композиторов в Санкт‐Петербурге. Об этом сообщило ИА Nation News.
Авторы монумента изобразили животное, которое сидит на стуле под торшером.
Фотографии мгновенно разлетелись по социальным сетям.
Источник фото: «ВКонтакте»
Как сообщает «Петербургский дневник», идея установить такой мемориал возникла у петербуржцев зимой 2018 года.
Памятник посвящен кошкам Ленинграда, спасавшим жителей осажденного города от крыс в годы Великой Отечественной войны. В то время грызуны доставляли много проблем горожанам.
Жители Львова осквернили советский Монумент славы в День Победы. Хулиганы нанесли на металлическую ограду надписи белой краской.
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