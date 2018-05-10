Петербуржцы отлили в бронзе «блокадную кошку»

Памятник блокадной кошке открыли во дворе жилого дома по улице Композиторов в Санкт‐Петербурге. Об этом сообщило ИА Nation News.

Авторы монумента изобразили животное, которое сидит на стуле под торшером.

Фотографии мгновенно разлетелись по социальным сетям.

Источник фото: «ВКонтакте»

Как сообщает «Петербургский дневник», идея установить такой мемориал возникла у петербуржцев зимой 2018 года.

Памятник посвящен кошкам Ленинграда , спасавшим жителей осажденного города от крыс в годы Великой Отечественной войны. В то время грызуны доставляли много проблем горожанам.