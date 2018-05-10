В Красноярске ремонт дорог проконтролируют жители

Ремонт дорог в Красноярске пройдёт под общественным контролем: такое нововведение появилось в городе впервые, передаёт ОТР.

Восстанавливать будут все местные дороги, причём в 2018 году работы начались на месяц раньше обычного. Все жители могут еженедельно встречаться с подрядчиками, чтобы обсудить ход ремонта.

Кроме того, в Красноярске появилась и группа общественных наблюдателей — более пятидесяти активистов самостоятельно осматривают объекты и проверяют качество ремонта.

Восстановление всех красноярских магистралей идёт в рамках подготовки города к зимней Универсиаде, которая пройдёт в городе в 2019 году.