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В Красноярске ремонт дорог проконтролируют жители
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В Красноярске ремонт дорог проконтролируют жители 

Парламентская газета 38 минут назад
Фото: Парламентская газета
Ремонт дорог в Красноярске пройдёт под общественным контролем: такое нововведение появилось в городе впервые, передаёт ОТР.
Восстанавливать будут все местные дороги, причём в 2018 году работы начались на месяц раньше обычного. Все жители могут еженедельно встречаться с подрядчиками, чтобы обсудить ход ремонта.
Кроме того, в Красноярске появилась и группа общественных наблюдателей — более пятидесяти активистов самостоятельно осматривают объекты и проверяют качество ремонта.
Восстановление всех красноярских магистралей идёт в рамках подготовки города к зимней Универсиаде, которая пройдёт в городе в 2019 году.
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