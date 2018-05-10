Кольская ГМК вложит 156 млн рублей в модернизацию подстанции в Мончегорске 

ТАСС, 10 мая. Кольская ГМК (входит в группу компаний "Норникеля") модернизирует систему электроснабжения подразделений в городе Мончегорске Мурманской области. Реализуемый в 2018 году проект стоимостью 156 млн рублей позволит повысить надежность электроснабжения промплощадки, сообщили в четверг в пресс-службе предприятия.
"В Мончегорске в Кольской ГМК завершился первый этап реконструкции распределительной подстанции №70 (РП-70). Завершить реконструкцию планируется в конце 2018 года. Инвестиции «Норникеля» в модернизацию подстанции составят более 156 млн рублей", — говорится в сообщении.
По данным предприятия, РП-70 играет важную роль в производственном процессе Мончегорской промплощадки компании. Она снабжает электроэнергией электролизное отделение цеха электролиза никеля и расходный склад хлора. Подстанция была введена в эксплуатацию в 1982 году. За это время ее оборудование физически и морально устарело, а комплектующие сняты с производства, что повышало вероятность возникновения нештатной ситуации.
Проект реконструкции особо актуален для Кольской ГМК — сейчас в компании активно реализуется крупнейший инвестиционный проект по переводу производства никеля в Мончегорске на высокоэффективную технологию электроэкстракции, с использованием большого объема хлора. Проект оценивается более чем в 20 млрд рублей, его реализация позволит сократить операционные затраты, повысить качество продукции за счет очистки никеля от примесей свинца и значительно снизить воздействие на окружающую среду.
Кольская ГМК — ведущий производственный комплекс Мурманской области и один из крупнейших в стране производителей цветных металлов, в том числе стратегических. В общих объемах «Норникеля» на долю Кольской ГМК приходится 39% никеля и 42% кобальта. Продукция поставляется как на внутренний рынок, так и на экспорт в страны Европы.
Никель является основой большинства суперсплавов жаропрочных материалов, применяемых в аэрокосмической промышленности для деталей силовых установок. В Мурманской области находятся одни из крупнейших в стране месторождений, содержащих никелевые руды.