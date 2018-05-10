Кольская ГМК вложит 156 млн рублей в модернизацию подстанции в Мончегорске

"В Мончегорске в Кольской ГМК завершился первый этап реконструкции распределительной подстанции №70 (РП-70). Завершить реконструкцию планируется в конце 2018 года. Инвестиции «Норникеля» в модернизацию подстанции составят более 156 млн рублей", — говорится в сообщении.

По данным предприятия, РП-70 играет важную роль в производственном процессе Мончегорской промплощадки компании. Она снабжает электроэнергией электролизное отделение цеха электролиза никеля и расходный склад хлора. Подстанция была введена в эксплуатацию в 1982 году. За это время ее оборудование физически и морально устарело, а комплектующие сняты с производства, что повышало вероятность возникновения нештатной ситуации.

Проект реконструкции особо актуален для Кольской ГМК — сейчас в компании активно реализуется крупнейший инвестиционный проект по переводу производства никеля в Мончегорске на высокоэффективную технологию электроэкстракции, с использованием большого объема хлора. Проект оценивается более чем в 20 млрд рублей, его реализация позволит сократить операционные затраты, повысить качество продукции за счет очистки никеля от примесей свинца и значительно снизить воздействие на окружающую среду.

Кольская ГМК — ведущий производственный комплекс Мурманской области и один из крупнейших в стране производителей цветных металлов, в том числе стратегических. В общих объемах «Норникеля» на долю Кольской ГМК приходится 39% никеля и 42% кобальта. Продукция поставляется как на внутренний рынок, так и на экспорт в страны Европы.