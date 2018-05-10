Хитрая нерпа воруют рыбу из сетей рыбаков в Выборгском заливе 

Специалисты «Фонда друзей балтийской нерпы» начали наблюдение за балтийской кольчатой нерпой, которая была застукана за хулиганским промыслом на рыболовных сетях в Выборгском заливе.
Как рассказали в Фонде, о балтийской кольчатой нерпе сообщила местная жительница, которая следила за зверьком.
«Фонд друзей балтийской нерпы» ведет активные работы по увеличению популяции нерп в Ленинградской области. Напомним, что на базе организации постоянно проживает нерпенок Крошик. После реабилитации его дважды выпускали в Ладожское озеро и дважды он возвращался к людям.