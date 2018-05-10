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Квартальные доходы «Формулы-1» выросли на 18% — до $114 млн
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Квартальные доходы «Формулы-1» выросли на 18% — до $114 млн 

Rambler News Service 52 минуты назад
Выручка автогоночной серии «Формула-1» за I квартал 2018 года составила $114 млн, увеличившись в годовом выражении на 18%, сообщает Liberty Media, владеющая чемпионатом.
Основные статьи доходов гоночной серии (продажа прав на трансляции, доходы от рекламы и спонсоров) выросли на 8% — до $85 млн «Иная выручка» выросла на 61% — до $29 млн В Liberty Media объяснили эти цифры продажей шасси гоночным командам, выступающим в «Формуле-2».
Операционный убыток по итогам января—марта составил $109 млн, увеличившись в годовом выражении на 4%.
Выплаты командам сократились на 4% — до $45 млн, административные расходы выросли на 50% — до $30 млн  В течение I квартала «Формула-1» успела провести только одну гонку — 25 марта в Австралии.
По итогам торгов среды на американской бирже Nasdaq акции «Формулы-1» подешевели на 2,58% — до $29,1 за бумагу.
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