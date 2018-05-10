Несколько улиц Липецка останутся без воды из-за планового ремонта

11 мая восемь улиц Липецка останутся без воды из-за ремонтных работ, сообщила пресс-служба регионального МЧС со ссылкой на «ЛГЭК».

С 10.00 до 20.00 не будет воды в домах по улицам:

Опытная, 1,1в, 1 ст.1, 8, 6, 4, 2, 2а, ст.6;Боевой проезд 39, 37, 39а, 391, 35, 33, ст.253, 27а, 25а, 252, 5а, 5, 251, 254, 255, 25б, 25в, 23, 231, 23а1, 232, 23вл.4, 38, 36, 34а, 24, 22, 20, 18, 34б, 34в, 34, 343, 342, 32а, 32, 28б, 30а, 28, 30, 36, 28а.

Коммунальщики будут ремонтировать водопровод в доме №34 по Боевому проезду.

С 10.00 до 21.00 без воды останутся жители домов по улицам:

Бачурина, 1, 4, 5, 10, 9, 13, 12, 15;6-й Гвардейской Дивизии, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, 21, 28, 23, 24, 25, 26;Шаталовой, 1, 2, 3, 4, 6, 10, 18, 8;Молодежная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25;Кондарева, 1. 3, 5, 9, 11, 2, 4, 13, 15, 17, 19, 21;Жуковского, 5, 7, 9, 9а, 11, 11а, 11б, 13, 13а, 13б, 15, 15а.

Рабочие будут делать переврезку водопровода в доме №10 по улице Молодежная.