Ещё
Несколько улиц Липецка останутся без воды из-за планового ремонта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Несколько улиц Липецка останутся без воды из-за планового ремонта 

АиФ 50 минут назад
Фото: АиФ
11 мая восемь улиц Липецка останутся без воды из-за ремонтных работ, сообщила пресс-служба регионального МЧС со ссылкой на «ЛГЭК».
С 10.00 до 20.00 не будет воды в домах по улицам:
Опытная, 1,1в, 1 ст.1, 8, 6, 4, 2, 2а, ст.6;Боевой проезд 39, 37, 39а, 391, 35, 33, ст.253, 27а, 25а, 252, 5а, 5, 251, 254, 255, 25б, 25в, 23, 231, 23а1, 232, 23вл.4, 38, 36, 34а, 24, 22, 20, 18, 34б, 34в, 34, 343, 342, 32а, 32, 28б, 30а, 28, 30, 36, 28а.
Коммунальщики будут ремонтировать водопровод в доме №34 по Боевому проезду.
С 10.00 до 21.00 без воды останутся жители домов по улицам:
Бачурина, 1, 4, 5, 10, 9, 13, 12, 15;6-й Гвардейской Дивизии, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, 21, 28, 23, 24, 25, 26;Шаталовой, 1, 2, 3, 4, 6, 10, 18, 8;Молодежная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25;Кондарева, 1. 3, 5, 9, 11, 2, 4, 13, 15, 17, 19, 21;Жуковского, 5, 7, 9, 9а, 11, 11а, 11б, 13, 13а, 13б, 15, 15а.
Рабочие будут делать переврезку водопровода в доме №10 по улице Молодежная.
АиФ: последние новости
После праздничного салюта белгородцев развезут по домам В Ласковском карьере в Тамбове утонул школьник - СМИ «Победный» выпуск. Экземпляр курской газеты продают за два миллиона
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ловушка для России: нефть уходит за $80207
Медведев предложил Дворковичу новую должность98
Пока вы спали: Доллар угрожает кризисом63
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине183
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1216
Видео
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток В мире
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
10:41
Медведев предложил Дворковичу новую должность
Экономика
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
00:13
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Шоу-бизнес
10:49
Пилот истребителя ВМС США задохнулся в небе над Сирией
Армия Происшествия
00:50
Депутат Рады обошел запрет на георгиевские ленты
В мире Украина
01:42
Израиль предупредил Россию перед крупнейшей атакой
Армия Оружие
00:40
На Украине разразился новый скандал из-за «Дня Победы»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение