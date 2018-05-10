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В пятницу ветер может остановить работу Керченской переправы
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В пятницу ветер может остановить работу Керченской переправы 

РИА Новости Крым 53 минуты назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая — РИА Новости Крым. Согласно прогнозам синоптиков, 11 мая в Керченском проливе прогнозируется ухудшение погодных условий, из-за чего возможна остановка движения паромов. Об этом сообщается оператор Керченской паромной переправы ООО «Морская дирекция».
"11 мая в течение всего дня прогнозируются ухудшение погодных условий в акватории Керченского пролива. Ожидается усиление скорости ветра до 17 м/с и более. Работа Керченской паромной переправы в данный период будет осуществляться по фактическим погодным условиям. Существует вероятность полной остановки движения судов", — сообщили в «Морской дирекции».
Пассажиров просят заранее уточнять ситуацию на Керченской паромной переправе, позвонив оператору или посетив сайт «Морской дирекции».
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