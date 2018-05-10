В выходные троллейбус №17 в Петербурге будет следовать по другому маршруту

12 и 13 мая троллейбус №17 в Санкт-Петербурге изменит маршрут: он не будет курсировать по Адмиралтейскому району.

Об этом сообщил «Горэлектротранс». Ограничение связано с ремонтными работами на участке. Движение троллейбусов перекроют от Невского проспекта до Исаакиевской площади.

В выходные маршрут троллейбуса будет проходить от конечной по улице Решетникова, Московскому проспекту, Загородному проспекту до Владимирской площади. В обратном направлении по Загородному проспекту, Московскому проспекту, Благодатной улице, Новоизмайловскому проспекту, площади Конституции, Новоизмайловскому проспекту, Благодатной улице, Московскому проспекту и по улице Решетникова.