Налоговые взыскания

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Я 15 лет назад продал свою машину ВАЗ-2110, но вот уже 3 года налоговая не оставляет меня в покое и требует оплатить налог на данное транспортное средство. Неоднократно писал заявление в налоговую, брал справки из ГИБДД , но прошел год, и мне снова выставили задолженность по данному автомобилю. Скажите, я могу подать в суд на налоговую инспекцию

ОТВЕТ ЮРИСТА

Можете. Но любое обращение должно быть аргументированным и подготовленным.

Сложность взаимоотношений с налоговыми органами, как и со многими другими государственными (и не только), учреждениями находится в самой системе их функционирования. Если вы придете с вопросом в данную структуру, то, скорее всего, сразу не получите ответ. Необходимо соблюсти всю процедуру: подать заявление, выждать указанный срок, дождаться ответа и так далее. Учитывая то, что за любой системой стоит человек, то без человеческого фактора здесь не обойтись.

Возможно, ваше заявление было утеряно или система данных дала сбой. Если вам предъявили налог и произвели удержание средств, то, скорее всего, для восстановления справедливости придется обратиться в суд. Но если вам пришло уведомление об оплате налога, с которым вы не согласны, — советую поступить следующим образом.

Необходимо написать заявление в территориальный налоговый орган, в котором изложить свое несогласие. К заявлению необходимо приложить копии документов, которые будут подтверждать ваши слова. Чтобы зафиксировать ваше обращение и избежать момента «человеческий фактор или сбой системы», советую попросить копию вашего заявления с зафиксированным входящим, непосредственно отмеченным на ней.

Что это даст. При повторном обращении в налоговую по данному вопросу у вас будет аргумент, что вы уже обращались. С данным документов вы можете потребовать аудиенции у начальника данного отделения налоговой, где объясните всю ситуации и предъявите свое ранее зафиксированное обращение. Скорее всего, вы числитесь в базе должников и вам автоматически делают рассылку.

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