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Трое жителей Уфы расплачивались в магазинах фальшивками в 5 тысяч рублей
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Трое жителей Уфы расплачивались в магазинах фальшивками в 5 тысяч рублей 

АиФ-Уфа 55 минут назад
Фото: АиФ-Уфа
Прокуратура Башкирии обвинила троих жителей Уфы в сбыте фальшивых купюр, сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.
По версии следствия, уфимка купила в Московской области не менее 90 фальшивых пятитысячных купюр, привезла их в Уфу и хранила у себя дома.
Чтобы их потратить женщина привлекла своих знакомых. Злоумышленники несколько месяцев расплачивались в магазинах фальшивыми деньгами.
Во время очередной покупки на фальшивую купюру продавец супермаркета вызвала полицию
Обвиняемые признали вину. Все они находятся под стражей. Уголовное дело направлено в суд.
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