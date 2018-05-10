Трое уфимцев пойдут под суд за сбыт фальшивых рублей 

Фигурантами уголовного дела в Уфе стали трое местных жителей. По версии следствия, женщина купила в Московской области 90 поддельных купюр, номиналом 5000 рублей. Она привезла их в Уфу и хранила у себя дома. Позже аферистка договорилась с двумя подельниками, которые в течение месяца рассчитывались в магазинах фальшивками. В очередном супермаркете мошенникам не повезло. Продавец раскусила фальшивку и вызвала полицию.
— Обвиняемые признали свою вину. Сейчас они под стражей, — рассказали в республиканской прокуратуре.
Уголовное дело передали в районный суд. Теперь подельникам грозит наказание за хранение, перевозку и сбыт заведомо поддельных купюр.