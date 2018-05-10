Три представителя региона стали финалистами международной олимпиады «IT-планета 2017/18» 

Три представителя Ярославской области вышли в финал XI международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-планета 2017/18». В общей сложности в отборочных турах приняли участие более 200 тысяч студентов и молодых специалистов не старше 25 лет из 11 стран мира.
Международный финал будет проходить с 1 по 4 июня в Тюмени. Победители будут определены в номинациях «Программирование», «Облачные вычисления и базы данных», «Телеком», «Мобильные платформы», «Цифровое творчество», «Свободное ПО и робототехника» и «Неограниченные возможности». Также планируется награждение дипломами лидеров по странам и федеральным округам России. Ярославскую область на конкурсе представляли 76 человек.
Олимпиада «IT-планета 2017/18» проводится с использованием средств гранта Президента Российской Федерации при поддержке АСИ. Организаторами конкурсов выступают такие крупные международные компании, как «Cisco», «Huawei», «InterSystens» и другие.