Работы Кукрыниксов и прогулки по Лондону: какие лекции нельзя пропустить в эти выходные

Майские выходные продолжаются. Самое время заняться самообразованием: побывать на виртуальных экскурсиях, узнать о советском авангардном искусстве или погрузиться в историю отечественного кинематографа.

Научиться красиво говорить

Дата: 12 мая Время: 11:00–12:30 Возрастные ограничения: 12+

Место: Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина (улица Академика Волгина, дом 6)

Развить навыки эффективной коммуникации смогут участники лекции «“От сердца к сердцу нити проложить”. Законы речевого воздействия». На занятие приглашают всех желающих в возрасте от 12 лет.

Лекцию проведет доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Ирина Лешутина.

Вход на мероприятие по предварительной регистрации на сайте проекта «Университетские субботы».

При входе в здание также нужно пройти регистрацию. При себе необходимо иметь паспорт.

Оценить искусство военного времени

Дата: 12 мая Время: 14:00–16:00 Возрастные ограничения: 12+

На лекции «Искусство периода Великой Отечественной войны и творчество Кукрыниксов» можно узнать о произведениях авторов военных лет, рассмотреть графические циклы, созданные служившим на флоте Леонидом Сойфертисом, блокадником Алексеем Пахомовым и свидетелем освобождения советскими войсками Майданека и Освенцима Зиновием Толкачевым. Основное внимание на встрече будет уделено серии агитационных плакатов с призывами к защите Родины «Окна ТАСС», которые появились в годы войны. Это продолжение серии плакатов «Окна РОСТА», призванных поднимать боевой дух войск Красной армии во время Гражданской войны. Особая заслуга в создании «Окон ТАСС» принадлежит Кукрыниксам — творческому коллективу советских художников-графиков и живописцев. Их плакаты считаются авангардом советского изобразительного искусства военного времени.

Лекцию проведет Александра Салиенко — доцент кафедры истории отечественного искусства, кандидат искусствоведения.

Вход на мероприятие по предварительной регистрации на сайте «Университетских суббот».

Продолжить изучение творчества Кукрыниксов можно на выставке «Кукрыниксы — знаменитые и неизвестные» из цикла «Шедевры музейных коллекций», которая проходит в Школе акварели Сергея Андрияки . В экспозиции, приуроченной к празднованию Дня Победы, представлена большая коллекция работ этого знаменитого творческого коллектива.

Обсудить фильм «Броненосец „Потемкин“»

Дата: 12 мая Время: 16:00–18:00 Возрастные ограничения: 0+

Место: Музей кино (проспект Мира, дом 119, павильон № 36, кинозал имени Андрея Тарковского

В рамках кинолектория «Лабиринт истории: фильм за фильмом» в Музее кино киновед Милена Мусина расскажет о знаковой картине режиссера Сергея Эйзенштейна «Броненосец „Потемкин“» (1925). Участники узнают об истории создания, а также о ее месте в отечественном кинематографе. По сюжету фильма матросы одного из броненосцев Черноморского флота, стоящего на рейде Одессы, подняли бунт из-за того, что их пытались накормить мясом с червями. Зачинщиков приговорили к расстрелу. Однако во время казни остальные матросы бросились на выручку. В этой схватке погиб вдохновитель восстания матрос Вакуленчук ( Александр Антонов ). На его похоронах население Одессы встает на сторону команды революционного корабля, но правительственные войска расстреливают мирных граждан. Отправленная на подавление восстания эскадра Черноморского флота отказывается исполнять приказ, и броненосец «Потемкин» проходит через строй кораблей. Стоимость билета — 100 рублей. Для студентов дневного отделения творческих вузов (ВГИК, ИСИ, МИТРО, РГГУ) вход бесплатный.

Узнать, где родился Пушкин

Дата: 12 мая Время: 17:30–19:00 Возрастные ограничения: 6+

Место: библиотека имени Н. А. Некрасова (улица Бауманская, дом 58/25, строение 14)

Многое из биографии Александра Пушкина до сих пор остается загадкой. Например, неизвестно точное место рождения будущего великого поэта. На пешеходной экскурсии «Путешествие-исследование: где родился Пушкин?» москвичи и туристы смогут узнать о трех версиях, появившихся в разное время, и о том, какая из них является наиболее достоверной.

Участие в мероприятии бесплатное для всех желающих старше шести лет, но потребуется регистрация по телефону: +7 (495) 916-90-68 (добавочный 209) или по электронной почте: kraeved@nekrasovka.ru.

Побродить по Лондону, оставаясь в Москве

Дата: 13 мая Время: 14:00–16:30 Возрастные ограничения: 0+

Место: библиотека-читальня имени И. С. Тургенева (Бобров переулок, дом 6, строения 1 и 2)

Участники занятия «Прогулки по Лондону», которое проводится в рамках лектория «Путеводитель по искусству», совершат виртуальное путешествие. Они увидят замок Тауэр, Тауэрский мост, крупнейшее колесо обозрения в Европе London Eye, англиканский собор Святого Павла (его крипту и купол), Трафальгарскую площадь, посетят знаменитый Уголок поэтов в Вестминстерском аббатстве.

Олег Грознов, ведущий лектория, научный сотрудник библиотеки-читальни имени И. С. Тургенева, расскажет о важных периодах в истории Англии и английской культуры, а также познакомит гостей с выдающимися людьми Средневековья, Ренессанса и Нового времени. Лекция будет сопровождаться богатым иллюстративным материалом.

Встретиться с профессором Сорбонны

Дата: 13 мая Время: 15:00–17:00 Возрастные ограничения: 6+

Место: библиотека имени Н. А. Некрасова, конференц-зал (улица Бауманская, дом 58/25, строение 14)

Как говорить с детьми о философии? Ответ на этот вопрос можно найти на одноименной лекции Жан-Поля Монгена — специалиста по немецкой философии, профессора Сорбонны, автора идеи проекта «Платон и К°» и основателя издательства Les petits Platons (Париж). Он расскажет о том, зачем, на его взгляд, преподавать детям философию, и представит проект «Платон и К°». «Платон и К°» — это серия иллюстрированных научно-популярных книг для читателей от девяти до 99 лет, созданная современными философами и художниками. В этих изданиях доступно объясняются идеи философов разных времен — от Античности до XX века.

Встреча пройдет на французском с переводом на русский язык. К участию приглашаются все желающие старше шести лет.

Стоимость полного билета — 200 рублей, со скидкой — 100 рублей.

Научиться делать бодрые проекты

Дата: 13 мая Время: 18:00–22:00 Возрастные ограничения: 12+

Место: Парк Горького (улица Крымский Вал, дом 9)

На лекции «Как сделать бодрый образовательный проект» в Парке Горького расскажут, как развивать креативное мышление и генерировать гениальные идеи. Авторы занятия — команда MOST Creative Camp — создали первую в России игру в альтернативной реальности и автомат, который выдавал билеты для поездок в метро в обмен на приседания.

Лекция пройдет на набережной Парка Горького (большое массовое поле). Место встречи — возле бирюзово-розового УАЗа. Участие бесплатное, но нужно зарегистрироваться.

Посмотреть на большом экране фильм «Бег»

Дата: 13 мая Время: 18:00–21:00 Возрастные ограничения: 12+

Место: Еврейский музей и центр толерантности (улица Образцова, дом 11, строение 1а)