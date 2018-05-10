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Программа «Выходные в Музее» в Биологическом музее им. Тимирязева
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Программа «Выходные в Музее» в Биологическом музее им. Тимирязева 

Ezhikezhik.ru 58 минут назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Еженедельно Биологический музей проводит семейную программу по выходным: родители и дети могут прийти на лекции и узнать интересные факты о мире вокруг.
12 и 13 мая в рамках программы пройдут занятия, посвященные географии, биологии, антропологии и анатомии.
Подробно о программе
12 мая (суббота)
Занятие в интерактивной экспозиции, посвящённой тайнам зрения человека и животных «Смотри в оба!» (сеансы: 13.00 и 14.00) Стоимость участия (без учёта входного билета в музей): все категории посетителей — 150 руб. Купить билет
Практическое занятие с микроскопами «Весенний лес под микроскопом» (сеансы: 13.00 и 14.00) Стоимость участия (без учёта входного билета в музей): все категории посетителей — 200 руб. Купить билет
Самостоятельная работа с путеводителями (с 10.00 до 17.00)
13 мая (воскресенье)
Интерактивное занятие о тайнах животных «Ужасно интересно всё то, что неизвестно» (сеанс: 12.00). Герой занятия — павлиноглазки. Стоимость участия (без учёта входного билета в музей): дети от 4 до 7 лет — 150 руб. Купить билет
Интерактивное занятие «Уроки географии» (сеанс: 14.00). Тема занятия — Испания. Стоимость участия (без учёта входного билета в музей): дети от 5 до 8 лет — 150 руб. Купить билет
Занятие в интерактивной экспозиции, посвящённой тайнам зрения человека и животных «Смотри в оба!» (сеансы: 13.00 и 14.00) Стоимость участия (без учёта входного билета в музей): все категории посетителей — 150 руб. Купить билет
Практическое занятие с микроскопами «Зоопарк в капле воды» (сеансы: 13.00 и 14.00) Стоимость участия (без учёта входного билета в музей): все категории посетителей — 200 руб. Купить билет
Самостоятельная работа с путеводителями (с 11.00 до 18.00)
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