Программа «Выходные в Музее» в Биологическом музее им. Тимирязева

Еженедельно Биологический музей проводит семейную программу по выходным: родители и дети могут прийти на лекции и узнать интересные факты о мире вокруг.

12 и 13 мая в рамках программы пройдут занятия, посвященные географии, биологии, антропологии и анатомии.

Подробно о программе

12 мая (суббота)

Занятие в интерактивной экспозиции, посвящённой тайнам зрения человека и животных «Смотри в оба!» (сеансы: 13.00 и 14.00) Стоимость участия (без учёта входного билета в музей): все категории посетителей — 150 руб. Купить билет

Практическое занятие с микроскопами «Весенний лес под микроскопом» (сеансы: 13.00 и 14.00) Стоимость участия (без учёта входного билета в музей): все категории посетителей — 200 руб. Купить билет

Самостоятельная работа с путеводителями (с 10.00 до 17.00)

13 мая (воскресенье)

Интерактивное занятие о тайнах животных «Ужасно интересно всё то, что неизвестно» (сеанс: 12.00). Герой занятия — павлиноглазки. Стоимость участия (без учёта входного билета в музей): дети от 4 до 7 лет — 150 руб. Купить билет

Интерактивное занятие «Уроки географии» (сеанс: 14.00). Тема занятия — Испания . Стоимость участия (без учёта входного билета в музей): дети от 5 до 8 лет — 150 руб. Купить билет

Занятие в интерактивной экспозиции, посвящённой тайнам зрения человека и животных «Смотри в оба!» (сеансы: 13.00 и 14.00) Стоимость участия (без учёта входного билета в музей): все категории посетителей — 150 руб. Купить билет

Практическое занятие с микроскопами «Зоопарк в капле воды» (сеансы: 13.00 и 14.00) Стоимость участия (без учёта входного билета в музей): все категории посетителей — 200 руб. Купить билет

Самостоятельная работа с путеводителями (с 11.00 до 18.00)